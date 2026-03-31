Пластический спектакль и музыкальная комедия: главные проекты этой весны

«Укрощение строптивой»

16+

Где смотреть: Краснодарский академический театр драмы имени Горького.

Когда: 17, 18 и 19 апреля, 1 и 2 мая.

Нестареющая комедия о гендерных ролях и классической битве двух неукротимых характеров — своенравной, непокорной Катарины и авантюрного дворянина Петруччо. В этом сражении девушка бросает вызов патриархальным устоям и стереотипам: она отказывается подчиняться мужской власти и не горит желанием строить отношения. Усмирит ли ее жених? Помогут ли ему в этом довольно радикальные методы? Эта яркая шекспировская сатира поднимает много вопросов, которые актуальны и сегодня.

«Вишнёвый сад»

12+

Где смотреть: Молодежный театр.

Когда: 16, 17, 18 апреля.

Любовь Андреевна Раневская после нескольких лет жизни во Франции возвращается в Россию, но ее родовое имение с прекрасным вишневым садом заложено за долги. Продажа имения на торгах дает виток новым событиям, где у каждого из героев свой путь.

Кстати, это последняя пьеса Чехова. Он настаивал на букве «ё» в ее названии, подчеркивая, что «Вишневый сад» — это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. А «Вишнёвый сад» дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни.

«Контакт»

12+

Где смотреть: Театр современного искусства.

Когда: 10, 11 и 12 апреля.

Пластический спектакль о таинстве человеческой души с ее взлетами и падениями, откровениями и заблуждениями. За почти полтора часа герои не произнесут ни слова. Только с помощью танцев, касаний, яркого и образного языка они будут исследовать красоту и противоречивость внутреннего мира человека — того, где чувства и эмоции так часто спорят с разумом. «Контакт» представлен в номинации «Современный танец» Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска».

«Ханума»

16+

Где смотреть: Музыкальный театр.

Когда: 31 мая.

Эта история о торжестве любви над расчетом, важности традиций и о том, что истинная находчивость способна распутать любые интриги. В центре жизнерадостной музыкальной постановки — соперничество двух свах за право устроить судьбу богатой невесты. Негласное соревнование превращается в захватывающий поединок хитрости, искрометного юмора и кавказского азарта. Все это — с душевными песнями, атмосферой бесконечного праздника, национальным колоритом и духом старого Тифлиса.

В Музыкальном театре это вторая постановка «Ханумы», премьера предыдущей версии состоялась в 1974 году.

«Гамлет»

18+

Где смотреть: Один театр.

Когда: 24, 25, 26 апреля.

Главный герой истории — принц Гамлет, мечтающий отомстить за смерть отца, убитого его коварным братом. Он придумывает сложные схемы, хочет не только наказать, но и объяснить, какое злодеяние совершено, при этом все время спотыкается о нравственные терзания: «А имею ли я право вершить возмездие?» Эта пьеса Шекспира, написанная более четырех столетий назад, актуальна и сегодня. Основные темы — любовь, предательство, семейные отношения, моральный выбор и поиски смысла — неподвластны времени.

«А если это любовь?»

6+

Где смотреть: Краснодарская филармония имени Пономаренко.

Когда: 23 апреля.

Музыкально-­театрализованная постановка от ансамбля «Ивушка» по мотивам кинофильма «Любовь и голуби». Герои все те же: неутомимый дядя Митя и мудрая баба Шура, семья Кузякиных, но угол зрения немного другой — это не просто переложение знаменитого сюжета, а размышление о том, какой бывает любовь и как сохранить ее в современном мире. Бонус — танцы и, конечно, известные песни: «А он мне нравится», «Сыпь, тальянка» и «Веселая кадриль».