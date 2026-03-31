Чемпионская подача

Фото: «Альпинисты» Стейк рибай 21 дня выдержки и сырное шаркутери Фото: «Альпинисты»

«Альпинисты»

Если вы — фанат Франции, эстетики гор и хорошей кухни, не торопитесь делать визу. Возможно, в этой брассери сумеют утолить ваш гастрономический голод. Луковый суп, террин из фуа-гра, буйабес, беф бургиньон, улитки по-бургундски — настоящая классика. А еще сыр — в «Альпинистах» это совершенно особенная история. Специально для заведения сырный сомелье собрала уникальную коллекцию: бри с трюфелем, тет-де-муан, белпер-­парика, манчего. Все — разной выдержки, из Швейцарии, Сочи, Крыма, Владивостока.

Ну и чтобы окончательно влюбить в себя гостей, тут организовали камин, деревянные столы и стулья, девятиметровые потолки, антикварные детали и вид на миллион: вершины Кавказских гор и изумрудные (особенно весной!) луга.

Красная Поляна, ул. Эстонская, 105

Фото: Co-­Co Chalet Утиная ножка конфидента с трюфельным пюре и запеченными яблоками Фото: Co-­Co Chalet

Co-­Co Chalet

В этот ресторан в самом сердце Красной Поляны стоит прийти хотя бы ради панорамных видов Кавказских гор и огромных сосен прямо перед окнами. Но это только «стартер». Дальше идет основное «блюдо» — сытная альпийская кухня с локальными фермерскими продуктами. Команда объехала несколько местных сыроварен, чтобы на столе были те самые идеальные мягкие и твердые сыры. Так в меню появились фондю, раклет и другие блюда с сырами. А еще тут используют французский гриль, на котором жарят фермерских цыплят, уток, каре барашка, черноморскую камбалу и сезонные овощи. На «десерт» — атмосфера горной романтики и интерьер в стиле альпийского шале: массивная деревянная мебель, балки из состаренной древесины, уютный текстиль, лаконичная керамическая посуда и камин в центре зала.

Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 29

Фото: Leo Wine&Kitchen Овощи на углях и мисо Фото: Leo Wine&Kitchen Утиная грудка с карамельным кумкватом и тыквой Фото: Leo Wine&Kitchen Филе говядины с картофелем и травами Фото: Leo Wine&Kitchen

LEO Wine&Kitchen

Главная фишка ресторана — емкое меню, которое обновляется раз в месяц. Блюда не возвращаются, каждый раз это эксперимент, который больше не повторится. Все потому, что заведение создавали как лабораторию, библиотеку, беговую дорожку для всех живых рецепторов Ростова-на-­Дону. Никаких статичных форм, кроме высоких стен ресторана. Тут исследуют локальные продукты и природу юга, вдохновляются разнообразием территорий и культур — от родного города до Армении с Грузией, дружат с фермерами и продавцами на центральном рынке.

Весна дает ароматные травы, первые овощи, степные сморчки, спаржу и донскую сельдь — все это отражается в меню LEO. Прямо сейчас в ресторане можно попробовать лазанью с грибами и комбу, тарталетки с сельдереем и кейлом, кукурузную кашу с топинамбуром, кефаль с дайконом, филе говядины с травами.

Ростов-на-­Дону, ул. Максима Горького, 195

Фото: «Баран-­Рапан» Cарган слабосоленый с маринованными овощами Фото: «Баран-­Рапан»

«Баран-­Рапан»

Во-первых, это красиво. Днем благодаря панорамным окнам заведение залито теплым южным светом, по вечерам тут зажигают камин и свечи. Интерьер в спокойных тонах оживает за счет необычных арт-объектов: миниатюр баранов и рапанов, средиземноморских безделушек, фигурок корабликов, висящих под потолком. Два зала, что находятся на первом и втором этажах, соединяет винтовая лестница в виде раковины рапана. Весной здесь работает веранда, окруженная цветами и зеленью.

Во-вторых, тут придерживаются принципов устойчивой гастрономии и популяризируют региональную кухню. Недавно даже запустили «гастрономический календарь». Каждый месяц будет посвящен одному уникальному сезонному продукту: апрель — сморчкам, май — клубнике. А 30 апреля состоится авторский ужин — как кульминация гастрономического месяца.