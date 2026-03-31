Аракчи подтвердил получение сообщений от США, но не считает это «переговорами»
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран готов к любой наземной конфронтации, сообщает Reuters. Министр также подтвердил, что Тегеран получает сообщения от Вашингтона, но не считает это «переговорами».
По словам господина Аракчи, он получал «передаваемые через друзей» сообщения от специального посланника США Стива Уиткоффа. По словам министра, сообщения включают угрозы и обмен мнениями. Однако это не является «переговорами», подчеркнул глава иранского МИД.
Министр иностранных дел также выразил уверенность в том, что Иран сможет восстановить в будущем доверие в отношениях с соседними странами.
28 марта Центральное командование США сообщило о прибытии на Ближний Восток корабля USS Tripoli с 3,5 тыс. американскими военнослужащими. По информации The Washington Post, Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране. Президент США пока не одобрил план, уточняли собеседники газеты. Армия Ирана заявила о готовности к наземной операции США.
30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры о прекращении огня «с новым и более серьезным» режимом в Иране. По его словам, стороны достигли компромисса. Вашингтон рассчитывает заключить сделку с Тегераном до 6 апреля — крайнего срока моратория на удары по энергообъектам, заявили в Белом доме. В тот же день в МИД Ирана опровергли ведение переговоров и заявили, что получали только просьбу о проведении переговоров через посредников, в том числе Пакистан.