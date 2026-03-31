Аракчи подтвердил получение сообщений от США, но не считает это «переговорами»

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран готов к любой наземной конфронтации, сообщает Reuters. Министр также подтвердил, что Тегеран получает сообщения от Вашингтона, но не считает это «переговорами».

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Аракчи, он получал «передаваемые через друзей» сообщения от специального посланника США Стива Уиткоффа. По словам министра, сообщения включают угрозы и обмен мнениями. Однако это не является «переговорами», подчеркнул глава иранского МИД.

Министр иностранных дел также выразил уверенность в том, что Иран сможет восстановить в будущем доверие в отношениях с соседними странами.

28 марта Центральное командование США сообщило о прибытии на Ближний Восток корабля USS Tripoli с 3,5 тыс. американскими военнослужащими. По информации The Washington Post, Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране. Президент США пока не одобрил план, уточняли собеседники газеты. Армия Ирана заявила о готовности к наземной операции США.

30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры о прекращении огня «с новым и более серьезным» режимом в Иране. По его словам, стороны достигли компромисса. Вашингтон рассчитывает заключить сделку с Тегераном до 6 апреля — крайнего срока моратория на удары по энергообъектам, заявили в Белом доме. В тот же день в МИД Ирана опровергли ведение переговоров и заявили, что получали только просьбу о проведении переговоров через посредников, в том числе Пакистан.