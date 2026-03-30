МИД Ирана опроверг ведение переговоров с США

Иран не ведет переговоры с США, заявили в МИД республики. В ведомстве утверждают, что Иран лишь получил просьбу о проведении переговоров через посредников, в том числе через Пакистан.

«Американские официальные лица всегда говорят все, что захотят. У нас не было никаких переговоров с США»,— сказал представитель иранского МИДа на пресс-конференции.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что ведет переговоры о прекращении огня «с новым и более серьезным» режимом в Иране. По его словам, стороны достигли компромисса. Вашингтон рассчитывает заключить сделку с Тегераном до 6 апреля — крайнего срока моратория на удары по энергообъектам, заявили в Белом доме.