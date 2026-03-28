Десантный корабль США с морской пехотой прибыл на Ближний Восток

Десантный корабль с американскими моряками и морскими пехотинцами прибыл на Ближний Восток. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США в соцсети X.

Десантный корабль ВМФ США Tripoli доставил на Ближний Восток 3,5 тыс. моряков и морских пехотинцев

«Американские моряки и морские пехотинцы США на борту десантного корабля USS Tripoli (LHA 7) прибыли в зону ответственности Центрального командования США»,— сообщило командование Вооруженных сил.

Всего на корабле в регион прибыло 3,5 тыс. морпехов, а также транспортные и ударные истребители, средства десантирования и тактической подготовки. В командовании уточнили, что USS Tripoli — флагман десантной амфибийно-десантной группы «Триполи». На ней базируется 31-й экспедиционный батальон морской пехоты.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ республика атакует Израиль и американские военные базы в странах Персидского залива. Axios и The New York Times сообщали, что США также запланировали наземную операцию в Иране. По данным WSJ, Пентагон рассматривает переброску войск к границе Ирана и острову Харк, через который республика экспортирует 90% своей нефти. Tasnim сообщало, что пять государств Персидского залива предоставили США свои территории и воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану.