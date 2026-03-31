Гендерная манера

Юлия Васильцова, наставник предпринимателей, автор образовательных проектов для бизнеса, номинантка списка топ70 влиятельных женщин России, отмеченных Президентом РФ, основатель завода полимерной упаковки «Спектр-­Пак»

Фото: личный архив Юлия Васильцова, наставник предпринимателей, автор образовательных проектов для бизнеса, номинантка списка топ70 влиятельных женщин России, отмеченных Президентом РФ, основатель завода полимерной упаковки «Спектр-­Пак»

— Женщины меняют бизнес ежедневными решениями, которые встраивают в компании другую оптику.

В управлении — мы чаще смотрим не на «кто виноват», а на «как исправить». В моем производственном опыте это стало ключевым: вместо наказаний за ошибки мы внедрили систему их разбора и стандартизацию лучших решений. Это не «женская мягкость», а прагматичный подход: ошибка уже произошла, деньги уже потеряны, задача — не повторить.

В маркетинге — женщины привносят эмпатию в коммуникацию. Мы не просто продаем продукт, мы создаем отношения. В «Спектр-­Пак» мы отказались от модели «клиент всегда прав» в пользу модели «клиент — партнер». Мы тестируем упаковку на их оборудовании, оптимизируем их затраты, выкупаем их отходы. Это не про транзакцию, это про долгосрочное сотрудничество.

В корпоративной культуре — женщины чаще выстраивают среду, где можно признавать ошибки, задавать вопросы и не бояться выглядеть глупо. У нас на заводе работает больше сотни мужчин. И они приходят ко мне с идеями, потому что знают: их не накажут за инициативу. Это и есть та самая культура, где люди хотят работать, а не отбывать часы.

В социальных проектах — женщины реже делают «имиджевую благотворительность» и чаще встраивают социальную миссию в бизнес-­модель. У нас один руб­ль с каждого килограмма пленки идет в детский фонд. Мы выкупаем отходы у клиентов, замыкая цикл переработки. Это не «дополнительная активность», а часть нашей бизнес-­стратегии.

Разница в подходе к управлению есть. И я перестала это отрицать, когда поняла, что женский стиль управления — не слабость, а преимущество. Мужской стиль (очень условно) чаще иерархичен, директивен, ориентирован на быстрые результаты. Женский — более системен, гибок, ориентирован на долгосрочные отношения.

Что же насчет женщин, которые на меня повлияли, то это Раиса Демина, владелица завода «Велком»,— единственная женщина в мясоперерабатывающем бизнесе такого масштаба. Она научила меня тому, что в «мужской» отрасли можно не просто выживать, а быть лидером, оставаясь женщиной и не превращаясь в «железную леди». Ольга Муравьева, совладелица фабрики «Победа», научила меня системному мышлению, любви к деталям и постоянным улучшениям. Три года назад я впервые приехала к ней на фабрику, потом мы возвращались несколько раз с сообществом, и каждый раз я вижу, как система развивается, автоматизируется, становится еще совершеннее.

Я бы хотела поработать с теми женщинами, которые уже сейчас меняют экономику, но остаются в тени. Я знаю, что их много. И моя миссия в «Женской Бизнес-­Лиге» — собрать эту «золотую сотню», чтобы они могли влиять не поодиночке, а вместе.

Оксана Якубова, директор Краснодарского филиала АО «СОГАЗ»

Фото: личный архив Оксана Якубова, директор Краснодарского филиала АО «СОГАЗ»

— Женщинам свойственна модель управления «мягкая сила». Фокусируя внимание на главной цели, мы работаем в системе многозадачности. Это качество заложено природой материнства. Корпоративная культура и социальная среда строится на качестве взаимодействия людей. И это качество напрямую зависит от настроек лидера команды. У меня есть прием: на собеседовании я заканчиваю встречу двумя вопросами: «Ваши страхи?» и «Ваши ожидания?». Страхи — это глубинная сущность, ожидания — это мотиваторы. И в зависимости от посыла кандидата я понимаю, насколько экологично он интегрируется в коллектив, какая ведущая роль ему подойдет.

Я думаю, разница в мужском и женском управлении, мышлении все же есть. «Женщины идут от частного к общему, мужчины — от общего к частному» — это распространенная психологическая особенность, основанная на когнитивных подходах. Женщины склонны детализировать, учитывая мелочи для формирования общей картины, принимать решения с учетом эмоционального фона и межличностных связей, они быстрее переключаются и воспринимают информацию эмоционально-­образно. Тогда как мужчины чаще мыслят абстрактно, выделяя суть и структуру, держат фокус на логических связях, эффективности и функциональности.

Они склонны к категоризации и созданию систем, где важны принципы, а не детали.

Что же до женщин, которые вдохновляют,— у меня нет кумиров. Мое управленческое становление началось с детства, мои родители построили успешную карьеру, базирующуюся на уважении к людям и любви к своему делу. Модели управления, инструменты и ориентиры я оттачиваю в повседневной работе. Много читаю. Наблюдаю. Анализирую. Мы живем в мире энергии. Как ты, так и тебе. Поэтому я требовательна к себе. Куда энергию направляешь, оттуда получаешь — это закон.

Ленария Хасиятуллина, коммерческий директор федерального девелопера «НЕОМЕТРИЯ»

Фото: личный архив Ленария Хасиятуллина, коммерческий директор федерального девелопера «НЕОМЕТРИЯ»

— Любому руководителю и предпринимателю, независимо от пола, необходимо быть стратегом и принимать непопулярные решения. При этом, на мой взгляд, женскому подходу в управлении командами более свойственен формат «бирюзовых» структур, где наряду с ответственностью за результат важны эмпатия, распределенная ответственность и гибкость.

В маркетинге мы смещаем фокус с агрессивных продаж на долгосрочные доверительные отношения с клиентом. В корпоративной культуре женщины часто выступают интеграторами: мы создаем среду, где сотрудник чувствует опору, может открыто говорить о сложностях и расти без страха ошибиться. Тот же принцип — честность, забота и внимание к людям — мы переносим и на внешний контур: социальные проекты перестают быть формальностью и становятся настоящей ценностью бизнеса.

Если говорить о вдохновении, для меня это всегда примеры из разных эпох. В современной архитектуре — это Заха Хадид, первая женщина, получившая Pritzker Architecture Prize в 2004 году. Она не только создала узнаваемый архитектурный язык, но и построила глобальное бюро, работающее на пересечении архитектуры, дизайна и технологий.

А еще меня вдохновляет личность Коко Шанель. В начале XX века, в индустрии, где доминировали мужчины и жесткие социальные нормы, она с нуля создала модный дом и не просто закрепилась в нем, а радикально изменила представление о женской одежде. В ее подходе к бизнесу много интуиции и понимания стиля. И это позволяло ей формировать тренды — например, внедрение трикотажа и создание маленького черного платья. В работе с командой ее подход был жестким и требовательным, но при она этом задавала высокий профессиональный стандарт и вовлекала сотрудников в создание нового языка моды. Для меня это история не только про личную силу, но и про стратегическое мышление, независимость и способность задавать правила игры вне зависимости от эпохи.

Элла Деткова, международный эксперт по стратегическому развитию бизнеса, основатель HR-Академии

Фото: личный архив Элла Деткова, международный эксперт по стратегическому развитию бизнеса, основатель HR-Академии

— Я не сторонник деления на «женский» и «мужской» стиль управления, потому что сильный руководитель прежде всего опирается не на пол, а на зрелость, масштаб мышления и способность вести людей за собой. Но определенные особенности, безусловно, есть.

Для меня женский стиль управления — это про сочетание силы и чувствительности, умение держать фокус на результате, не теряя из поля зрения людей, динамику команды и тонкие сигналы, которые в бизнесе часто решают очень многое.

Женщина-­руководитель, как правило, лучше чувствует контекст: не только что происходит, но и почему это происходит. Она чаще управляет не только задачами, но и средой, в которой эти задачи выполняются.

Если говорить о различиях, то мужской стиль управления чаще описывают как более прямолинейный, соревновательный, жесткий в принятии решений. Женский — как более гибкий, системный, дипломатичный. Разница в подходе к работе чаще проявляется не в уровне амбиций или компетентности, а в способе достижения результата. Женщины нередко сильнее в коммуникации, в удержании сложных процессов, в многозадачности, в способности выстраивать устойчивые связи внутри команды. Мужчины зачастую быстрее идут в лобовую стратегию, в риск, в напор. Но бизнесу будущего нужны обе энергии. Лучшие управленческие модели строятся не на противопоставлении, а на балансе.

Меня всегда впечатляли женщины, которые смогли сохранить масштаб, интеллект и стиль, оставаясь в своей самости. Не жертвуя собой и не копируя мужскую модель лидерства. Мне близка Индра Нуйи, бывший председатель совета директоров и CEO компании PepsiCo,— за глубину, стратегичность и умение соединять человеческий подход с управленческой силой. Уважаю телеведущую, продюсера Опру Уинфри — за смелость, масштаб, умение сделать красиво, казалось бы, невозможное на самом высоком уровне. Восхищаюсь Эсте Лаудер, Коко Шанель и Мэри Кэй — чьи имена стали иконами стиля и красоты в мире. Меня вдохновляют женщины-­предприниматели, которые создают не просто компании, а смыслы, культуру и влияние.

Именно это я считаю новой управленческой женственностью: не слабость, а осознанную силу. Не игру в жесткость, а зрелость, которая умеет создавать результат, людей и трансформировать будущее.

Мадина Амади, финансовая консультантка для женщин, фем-блогерка:

Фото: личный архив Мадина Амади, финансовая консультантка для женщин, фем-блогерка:

— «Женский стиль управления» обычно описывают как более гибкий, ориентированный на диалог. Действительно, женщины-­руководители в среднем демонстрируют более высокий уровень эмоционального интеллекта, лучше работают с обратной связью и чаще принимают решения с учетом долгосрочных последствий, а не краткосрочной выгоды. И это как раз те качества, которые сегодня подтверждаются как критически важные для бизнеса. Так, исследования McKinsey (Women in the Workplace, 2023) и Credit Suisse (Gender 3000) показывают, что компании с более высоким представительством женщин в руководстве демонстрируют лучшие финансовые показатели и более устойчивый рост. А Harvard Business Review публиковал данные о том, что женщины-­менеджеры чаще получают более высокие оценки по ключевым лидерским компетенциям.

Исследование Fidelity (2021) показало, что женщины-­инвесторы в среднем обгоняют мужчин по доходности на ~0,4–1% в год; а анализ Warwick Business School выявил, что мужчины совершают на 45% больше сделок, что снижает их итоговую доходность из-за избыточной активности. И это маркер, показывающий, что именно женщины чаще принимают решения менее импульсивно и с лучшим контролем риска. То, что в инвестициях напрямую конвертируется в деньги. Так что, по сути, так называемый «женский стиль» — это меньше эго и самоуверенности, больше расчета; меньше желания «выиграть здесь и сейчас», больше фокуса на дистанции.

Меня в этом смысле всегда вдохновляли женщины, которые не играли по чужим правилам, а выстраивали свои. Инвестор, основательница компании ARK Invest Кэтти Вуд — за ее способность идти против консенсуса и держать позицию, даже когда рынок на тебя давит. Президент американской фирмы Fidelity Investments Абигайл Джонсон — за системное, долгосрочное управление и масштабирование бизнеса без лишнего шума. Генеральный директор Oracle Corporation Сафра Кац — за рациональность и жесткость там, где это необходимо.

Но сильнее всего меня вдохновляют мои клиентки. Женщины, которые начинают с нуля, учатся управлять деньгами, принимают взвешенные решения и постепенно выходят на совершенно другой уровень финансовой свободы. Это крутая общемировая тенденция: то, как женщины постепенно меняют правила игры в бизнесе, смещая акцент с агрессивного роста любой ценой на устойчивость, эффективность и вменяемое управление риском. Потому что этот самый «женский стиль» вести дела — это не что иное, как зрелость, стратегия и способность играть вдолгую.

Владилена Гредина, создательница семьи ресторанов Родной кухни («Станъ», «Вакула», «Диканька», «Пять традиций»)

Фото: личный архив Владилена Гредина, создательница семьи ресторанов Родной кухни («Станъ», «Вакула», «Диканька», «Пять традиций»)

— Мне кажется, мужчины действуют жестче, чаще всего — на основании фактов. Женщины в этом смысле больше полагаются на интуицию, они эмпатичнее. Могут подходить к работе, с одной стороны, более жестко в плане контроля, планирования, с другой стороны — по отношению к команде они чаще мягче, человечнее, заботливее. Этот баланс очень важен и для управления, и для отношений внутри коллектива.

Не могу сказать, что кто-то из предпринимательниц повлиял на мое становление. Все получилось само собой: из сферы медицины меня буквально вытолкнули в мир бизнеса, и я справлялась сама, насколько это возможно. Безусловно, обучение, консультации и поддержка мужа сыграли в этом важную роль. Параллельно я изучала истории успешных предпринимательниц. Одной из тех, кого я считаю примером, стала Татьяна Бакальчук, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries. Ее путь напоминает мой собственный: переход из совершенно иной профессии (она преподавала английский язык) в успешный бизнес. Мне интересно наблюдать за ее карьерой и развитием ее дела.

Если говорить о более ранних примерах, мне в душу запала история семьи Морозовых, известных меценатов. Варвара, дочь промышленника, благотворителя, вышла замуж за совладельца Тверской мануфактуры, попечителя детских приютов. Супруг ее тяжело болел и в завещании прописал условие: после его смерти Варвара может снова выйти замуж, но тогда лишится наследства, или же возьмет на себя ответственность за бизнес. И она выбрала второй вариант. Причем стала в этом довольно успешна, получила множество наград за развитие семейного дела и благотворительность. Такие истории очень вдохновляют.

Яна Алимурадова, основательница консалтинговой компании по оказанию бухгалтерских и юридических услуг полного цикла «Алимурадова Групп»

Фото: личный архив Яна Алимурадова, основательница консалтинговой компании по оказанию бухгалтерских и юридических услуг полного цикла «Алимурадова Групп»

— Мне кажется, в плане жесткости разницы в мужском и женском управлении нет, это больше зависит от характера человека. Но, по моему опыту, женщины чаще целеустремленнее, многозадачнее, у них больше мотивации сделать свой бизнес еще успешнее, постоянно совершенствоваться.

Это касается и меня: я — свой главный мотиватор сделать лучше, чем вчера, добиться большего. Когда я вижу, как у моего клиента получается то, что мы задумали, когда мы запускаем какие-то крупные интересные проекты и при этом все работает четко, как швейцарские часы, это вдохновляет создавать что-то еще масштабнее, успешнее.

И еще меня мотивирует то, что я помогаю кому-то улучшить жизнь, помочь обществу. Я и моя компания занимаемся благотворительностью, часто берем на практику студентов, приглашаем на работу ребят, которые только закончили вузы. Мне нравится выращивать кадры, таких в моей компании около 30%. И я этим очень горжусь. Считаю, правильно думать не только о себе и своем благополучии, но и о том, что ты можешь принести в этот мир, что хорошего сделать для социума. Полагаю, женщины чаще об этом волнуются.

