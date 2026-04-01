Лизингу полегчало
Аренда техники пока выезжает на легковых автомобилях
По итогам 2026 года объем нового бизнеса на рынке лизинга может увеличиться до 2,4 трлн руб., причем затронет все сегменты. Однако этот рост не компенсирует значительного падения минувшего года, прогнозируют в «Эксперт РА». При этом доля проблемных активов, по мнению участников рынка, составит 5–10%. Пока же итоги первого квартала демонстрируют лишь восстановление сегмента легковых автомобилей, а сокращения объемов изъятия предметов лизинга из оборота не наблюдается.
Совокупный объем нового бизнеса на лизинговом рынке вырастет на 15–20% по итогам года, до 2,4 трлн руб., следует из прогноза агентства «Эксперт РА». Рост ожидается по всем лизинговым сегментам. По грузовым и легковым автомобилям рост может составить 20–30%, для железнодорожной и строительной техники — в пределах 10–15%. Прочие сегменты также умеренно вырастут — на 12%. Однако оживление на рынке не сможет компенсировать провал 2025 года, по итогам которого объем нового бизнеса сократился на 40%, до 2 трлн руб.
Первый квартал уже показывает постепенное восстановление рынка.
В первую очередь растут объемы нового бизнеса в сегменте легковых автомобилей. Существенный рост начался еще в феврале в основном за счет снижения ставок на долговом рынке и вступления в силу с 1 марта закона о локализации, что простимулировало участников рынка такси обновить автопарки (см. “Ъ” от 30 марта). Продолжение этой тенденции отмечается и в марте в основном за счет продаж автомобилей с пробегом. В «Европлане» отметили, что прежде всего на вторичном рынке продаются китайские машины, ранее реализованные в лизинг в 2023–2025 годах. В сегменте новых машин, наоборот, растет доля российских автомобилей. «Основные причины роста — политика импортозамещения и поддержка отечественного производства, локализация сборки, рост внутреннего спроса на более бюджетные варианты автомобилей»,— перечисляют в «Европлане».
Для других сегментов ситуация складывается не так позитивно. По оценке «Газпромбанк Автолизинга», в целом по рынку по итогам января—февраля по сравнению с прошлым годом в лизинг было оформлено на 29% меньше легковой коммерческой техники, на 24% — грузовой техники, на 38% — прицепов.
При этом в отношении проблемных активов рынок настроен оптимистично.
Большинство опрошенных агентством «Эксперт РА» участников рынка ожидают, что доля просроченной задолженности и изъятого имущества по итогам года составит 5–10% от чистых инвестиций в лизинг. Однако пока в лизинговых компаниях не наблюдают сокращения объема изъятий техники из оборота. Директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинга» Николай Фомин отмечает, что «первый квартал — традиционно сложный период, поэтому по рынку стоки могут подрасти». По словам коммерческого директора ГК «Альфа-Лизинг» Ольги Кирилловой, «основными препятствиями для снижения объемов изъятой техники (см. “Ъ” от 13 февраля) остаются все еще высокая ключевая ставка и недостаточная инвестиционная активность бизнеса, хотя положительная динамика последних решений ЦБ вселяет осторожный оптимизм».
Помимо сохранения темпов изъятия на уровне третьего-четвертого кварталов прошлого года участники рынка отмечает изменение структуры дефолтов клиентов. «Если весь 2025 год существенную долю изъятий составляли розничные клиенты сегмента перевозок, то сейчас в очереди на изъятие находятся корпоративные сделки подрядчиков угольных, газовых и нефтяных месторождений»,— указывает гендиректор ГК «Интерлизинг» Артем Алешкин.
Поэтому пока участники рынка консервативно оценивают показатели прибыли по итогам года. По мнению гендиректора «Регион Лизинга» Рустема Мухамедова, в 2026 году лизинговый рынок в целом, скорее всего, «сохранит финансовый результат на уровне прошлого года либо покажет умеренное отклонение в зависимости от динамики спроса во втором полугодии». Положительный эффект для рынка создаст постепенное снижение ставок. Однако, как указывает Артем Алешкин, снижаться они будут «медленнее и с заметным отставанием». Стоит учитывать, что ставки для клиентов складываются из стоимости фондирования, маржи компании и рисковой надбавки. «Первые две составляющие реагируют на ключевую ставку быстро, рисковая — нет»,— отмечает эксперт. Реального оживления участники рынка ожидают только при ключевой ближе к 12%.