Лизинг поехал налегке

Спрос на лизинг легковых автомобилей в феврале вырос на 19–40%. Продажи стимулировали снижение процентных ставок и стремление некоторых участников рынка такси обновить парк до вступления в силу закона о локализации. Лизинговые компании рассчитывают, что число сделок продолжит расти в ближайшие месяцы, но темпы будут сдержанными.

Продажи легковых автомобилей в лизинг в феврале показали резкий — на 19–40% — рост, рассказали “Ъ” опрошенные участники отрасли. Восстановлению спроса, по оценке руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинга» Александра Корнева, способствует смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и реализация части отложенного спроса. На показатели, добавляет он, также повлиял эффект низкой базы.

Кроме того, в преддверии вступления в силу нового закона о локализации такси в январе-феврале ряд таксопарков активно закупали в лизинг и ставили на учет марки, которые не вошли в новые списки. «Если машину внесли в реестр легковых такси до 1 марта 2026 года, она может работать без ограничений, даже если не соответствует новым критериям локализации»,— напоминает господин Корнев.

О стремлении таксопарков закупиться до вступления в силу закона о локализации такси говорят и в «Альфа-лизинге». Продажи машин для этой отрасли в компании в феврале выросли на 120%, больше половины пришлось на автомобили с пробегом, уточнили в компании.

Согласно исследованию «Газпромбанк автолизинга» и НАПИ, совокупные продажи легковых автомобилей на рынке в лизинг бизнесу в феврале выросли на 32,9% год к году, до 12,5 тыс. штук. Число сделок с новыми машинами увеличилось на 12,7%, до 8,3 тыс. единиц, с подержанными — в два раза, до 4,2 тыс. штук, уточняется в исследовании.

«Флит Лизинг» (входит в «Инсайт Лизинг») в феврале зафиксировал рост продаж легковых автомобилей на 40%. Количество машин, переданных таксопаркам, уточняет коммерческий директор компании Руслан Моллаев, выросло вдвое, а их доля в общем объеме продаж — на треть год к году. Топ-менеджер связывает это с тем, что рынок получил больше определенности по требованиям локализации такси, а также с расширением перечня доступных моделей. Дополнительным фактором, согласен господин Моллаев, стало снижение ключевой ставки. «Важно учитывать и эффект низкой базы: в феврале прошлого года рынок находился под давлением ставки 21% и высокой неопределенности относительно ее снижения, что сдерживало спрос»,— уточняет он.

В «ВТБ Лизинге» сообщили, что по итогам февраля выдали более 400 автомобилей — это 40% всех передач, треть из них в категории такси. «Решающим фактором стала субсидия Минпромторга (программа льготного лизинга.— “Ъ”): доля таких сделок выросла на 25%»,— говорит заместитель гендиректора компании Александр Ганчев.

Увеличение лизинговых продаж легковых машин в феврале — на 19% — фиксируют и в ГК «Интерлизинг». Помимо роста деловой активности (как следствие снижения ставки ЦБ), по оценке гендиректора компании Сергея Афонина, этому способствовала субсидия Минпромторга, распространяемая на легковые машины российского производства. При этом топ-менеджер уточняет, что таксопарки пока не спешат приобретать автомобили, вошедшие в перечень разрешенных для работы в такси. «Недавно в нем появились Haval Jolion и Tenet T7, они могут оживить продажи, так как таксопарки ждали их»,— отмечает господин Афонин. Как сообщали собеседники “Ъ” на рынке, в ближайшие месяцы перечень может пополниться новыми моделями (см. “Ъ” от 12 марта).

По оценке Сергея Афонина, таксопарки, вероятно, продолжат использовать имеющиеся автомобили до завершения срока их службы в том числе из-за роста цен на новые машины — в среднем на 7% с начала года. В текущем году, по его прогнозам, продажи автомобилей для такси в лизинг по сравнению с 2024–2025 годами могут сократиться. Впрочем, во второй половине года — в зависимости от ключевой ставки и цен на новые машины — возможно постепенное восстановление интереса к обновлению таксопарков, полагает топ-менеджер.

Представитель инициативной группы Национальной ассоциации таксопарков Омар Багамаев говорит, что в феврале на рынке была «точечная активность»: часть таксопарков обновляла наиболее изношенные автомобили или принимала решения «на опережение» перед вступлением закона о локализации. В службе заказа такси «Максим» говорят, что при текущих ставках и ценах на автомобили таксопарки, как правило, не форсируют обновление, а используют существующие машины до выработки ресурса. В Общественном совете по развитию такси также отмечают, что стоимость кредитования и лизинга все еще высока, а поддержки бизнеса такси в этом вопросе нет.

Руслан Моллаев в целом прогнозирует сохранение сдержанной положительной динамики продаж легковых автомобилей в лизинг в ближайшие месяцы. «Говорить о резком росте пока преждевременно: бизнес остается осторожным, однако по мере снижения ставки и стабилизации регуляторной среды условия для обновления автопарков постепенно улучшаются»,— добавляет он. По мнению Александра Ганчева, динамика останется «умеренно положительной». «Активное восстановление рынка при стабильном курсе валют начнется, на наш взгляд, при ставке ЦБ в 12% и ниже»,— прогнозирует господин Корнев.

Наталия Мирошниченко, Дарья Андрианова