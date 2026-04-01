Контрмеры для контрафакта

Принятая правительством Стратегия по противодействию промышленному контрафакту станет частью пакета мер по обелению экономики. Речь, в частности, идет о противодействии все еще существенному обороту небезопасных товаров с поддельными документами, о параллельном производстве на одном предприятии одновременно легальной и нелегальной продукции, о незаконном импорте из третьих стран через внутренние границы Евразийского экономического союза. С помощью 45 мероприятий плана по реализации стратегии власти обещают до 2030 года существенно сократить долю контрафакта и фальсификата на товарных рынках.

С помощью стратегии борьбы с незаконной промпродукцией власти надеются существенно снизить долю контрафакта в легкой промышленности

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Белый дом утвердил Стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на период до 2030 года. Документ принят как продолжение аналогичной стратегии на предыдущую «пятилетку». Как сообщил 31 марта на оперативном совещании у главы правительства Михаила Мишустина первый вице-премьер Денис Мантуров, за это время долю незаконного оборота потребительских товаров в его общем объеме удалось снизить с 17% до 10%. За 2019–2024 годы, следует из документа, благодаря мерам по обелению товарных рынков, охваченных маркировкой системы «Честный знак», бюджет получил дополнительные 1,2 трлн руб.

Проблем, впрочем, осталось немало: оборот продукции без соблюдения обязательных требований к ее качеству и безопасности, использование бизнесом поддельных документов в сфере технического регулирования, производство на одном предприятии одновременно легальной и нелегальной продукции, рост объемов незаконного импорта из третьих стран через внутренние границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В стратегии приведены данные за 2023 год — доля незаконного оборота автотоваров и запчастей в его общем объеме составляла 44%, одежды и текстиля — 23%, спорттоваров — 22%, косметики и бытовой химии — 15%, табачных изделий — 10,8%. Также проблема контрафакта есть на рынке детских товаров (в том числе питания), продуктов и лекарств, а это уже вопрос не только качества, но и безопасности потребителей.

В связи со всем этим, доложил Денис Мантуров, на ближайшие пять лет в приоритетах властей — улучшение института оценки соответствия промышленной продукции и надзора за ней, борьба с дистанционными продажами контрафакта и фальсификата, гармонизация законодательств стран ЕАЭС в сфере незаконного товарооборота.

Решать эти задачи правительство намерено комплексно: стратегия содержит план по ее реализации из 45 мероприятий. Так, предлагается ужесточить административную и уголовную ответственность за производство, хранение, перевозку и сбыт контрафакта и фальсификата (в том числе лекарств, медизделий, БАДов). Речь, в частности, о разработке законопроекта об автоматических штрафах за нарушения, зафиксированные в системе мониторинга маркируемых товаров.

По части технического регулирования обещана доработка техрегламента о безопасности детской и подростковой продукции, а также введение запрета на декларирование зерна в лабораториях, не аккредитованных в национальной системе. Кроме того, будет расширен перечень сведений, содержащихся в едином реестре сертификатов и деклараций соответствия. Инструментарий рискориентированного подхода к контролю бизнеса будет усовершенствован, в том числе за счет новых индикаторов риска нарушений требований к маркируемым товарам. Для «полевых» исследований товарных рынков будут приняты единые стандартизированные методологии — такому изучению подвергнется продукция легпрома, детские и спортивные товары, медицинские изделия, табачная продукция и т. д. В результате к 2030 году, как обещает Белый дом, доля незаконного оборота сократится: по рынку автотоваров как минимум до 23%, спорттоваров — до 12%, детских товаров — до 7%, продукции легпрома — до 6,8%, табачной продукции — до 6,7%.

Принятая стратегия по факту развивает уже действующие тренды в этой сфере. Напомним, Минпромторг недавно разработал законопроект о возвращении госконтроля за отдельными видами промышленной продукции (см. “Ъ” от 26 марта), а Росаккредитация получила расширенные полномочия по отзыву сертификатов и деклараций, оформленных с нарушениями в других странах ЕАЭС (см. “Ъ” от 10 марта). Кроме того, для контроля за импортом в ускоренном порядке была разработана система подтверждения ожидания товаров (см. “Ъ” от 20 февраля). Все это укладывается в общую работу властей по обелению теневых секторов экономики (см. “Ъ” от 26 марта).

Полина Попова