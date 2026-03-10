Сертификаты становятся роднее

В Минэкономики и Росаккредитации подвели итоги новой расчистки рынка сертификации товаров: с начала года доля сертификатов, выданных отечественными органами оценки соответствия, выросла более чем на 10 процентных пунктов, до 40,3%. Действие же выданных в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) документов, которые не прошли проверку Росаккредитации, теперь не просто приостанавливается — с февраля служба может полностью блокировать работу оформляющих их органов на 12 месяцев, если они за год были трижды пойманы на выдаче липовых сертификатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С начала года обеспеченность российских производителей и импортеров сертификатами, выданными отечественными органами оценки соответствия, в совокупности выросла на четверть, с 28,9% до 40,3%, а в случае с продукцией российского производства — на треть, с 43,7% до 62,4%, сообщил министр экономики Максим Решетников на встрече с представителями бизнеса 6 марта. Доля российских сертификатов, оформленных на протоколах испытательных лабораторий ЕАЭС, напротив, сокращается: в январе—феврале 2026 года такие документы составили 1,7% от общего объема, тогда как за аналогичный период 2025 года — 2,4%, рассказал глава подведомственной Минэкономики Росаккредитации Дмитрий Вольвач. «По каждому факту выдачи такого сертификата начиная с сентября направляем запрос в российский орган по сертификации о причинах обращения в лабораторию ЕАЭС»,— отметил он. По его словам, в результате 49 таких запросов действие 15 сертификатов было приостановлено самими сертифицирующими органами.

Приведенная статистика — результат работы Росаккредитации в рамках расширенных полномочий, напомнили бизнесу. Так, осенью 2025 года служба получила право приостанавливать на территории РФ действие документов о соответствии, выданных в других странах ЕАЭС с нарушениями, а с февраля 2026 года — полностью приостанавливать работу органа по сертификации на территории РФ на 12 месяцев, если в течение года он выдал более трех документов об оценке соответствия с нарушениями. В день такой блокировки автоматически прекращают действовать и выданные им документы.

На данный момент приостановлена деятельность четырех таких органов, зарегистрированных в Киргизии, а также отозвано 180 сертификатов.

В самой РФ при этом дефицита «мощностей» для выполнения работ по оценке соответствия нет, подчеркнул господин Вольвач, 272 лаборатории и 67 органов по сертификации работают с товарами легкой промышленности, 106 лабораторий и 103 органа предоставляют услуги по оценке электротехники, 161 лаборатория и 41 орган — на рынке автокомпонентов, а 60% всех органов по сертификации и 38% лабораторий задействованы в выдаче 90% сертификатов. При общем сокращении объемов союзного рынка сертификации (за январь—февраль 2026 года в ЕАЭС выдано 11,1 тыс. документов, что на 28% меньше, чем годом ранее) РФ, напротив, «демонстрирует уверенный рост», подчеркнул господин Вольвач. В пресс-службе Росаккредитации уточнили что в Киргизии наблюдается падение на 46%, а в РФ — рост на 18%.

Расставленные акценты неслучайны: после первой волны расчистки рынка сертификации, начатой в 2018 году (см. “Ъ” от 27 ноября 2020 года), бизнес стал жаловаться на дефицит сертифицирующих органов в РФ (см. “Ъ” от 28 марта 2025 года). Часть испытательных лабораторий при этом переаккредитовалась в других странах ЕАЭС, в том числе в Киргизии, где оформить сертификат было проще, так что бизнес стал отдавать предпочтение «киргизским» сертификатам, число которых к 2024 году достигло 250 тыс. против нескольких сотен пятью годами ранее. Такое поведение предпринимателей в отсутствие дефицита сертифицирующих органов в РФ Росаккредитация расценивает как фактор риска и основание для проверки сертификатов и деклараций на достоверность. Служба теперь имеет право запрашивать у коллег из стран объединения информацию о статусе испытательных лабораторий, тестирующих продукцию, а также протоколы испытаний, на основании которых оформляются сертификаты (см. “Ъ” от 20 ноября 2025 года). Кроме того, ФТС предоставляет ей данные о ввозе образцов товаров для испытаний. Если таких данных нет, это становится подтверждением недостоверности протоколов.

Партнеры по ЕАЭС, впрочем, видят в расширении полномочий Росаккредитации нарушение единства союзного торгового пространства. По данным “Ъ”, обращения по этому поводу в феврале этого года поступили в ЕЭК от Госстандарта Белоруссии, Министерства экономики и коммерции Киргизии и Министерства торговли и интеграции Казахстана. “Ъ” направил в комиссию запрос о статусе этих документов.

Полина Попова