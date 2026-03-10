Сертификаты становятся роднее
Обеспеченность рынка российскими документами о качестве товаров растет
В Минэкономики и Росаккредитации подвели итоги новой расчистки рынка сертификации товаров: с начала года доля сертификатов, выданных отечественными органами оценки соответствия, выросла более чем на 10 процентных пунктов, до 40,3%. Действие же выданных в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) документов, которые не прошли проверку Росаккредитации, теперь не просто приостанавливается — с февраля служба может полностью блокировать работу оформляющих их органов на 12 месяцев, если они за год были трижды пойманы на выдаче липовых сертификатов.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
С начала года обеспеченность российских производителей и импортеров сертификатами, выданными отечественными органами оценки соответствия, в совокупности выросла на четверть, с 28,9% до 40,3%, а в случае с продукцией российского производства — на треть, с 43,7% до 62,4%, сообщил министр экономики Максим Решетников на встрече с представителями бизнеса 6 марта. Доля российских сертификатов, оформленных на протоколах испытательных лабораторий ЕАЭС, напротив, сокращается: в январе—феврале 2026 года такие документы составили 1,7% от общего объема, тогда как за аналогичный период 2025 года — 2,4%, рассказал глава подведомственной Минэкономики Росаккредитации Дмитрий Вольвач. «По каждому факту выдачи такого сертификата начиная с сентября направляем запрос в российский орган по сертификации о причинах обращения в лабораторию ЕАЭС»,— отметил он. По его словам, в результате 49 таких запросов действие 15 сертификатов было приостановлено самими сертифицирующими органами.
Приведенная статистика — результат работы Росаккредитации в рамках расширенных полномочий, напомнили бизнесу. Так, осенью 2025 года служба получила право приостанавливать на территории РФ действие документов о соответствии, выданных в других странах ЕАЭС с нарушениями, а с февраля 2026 года — полностью приостанавливать работу органа по сертификации на территории РФ на 12 месяцев, если в течение года он выдал более трех документов об оценке соответствия с нарушениями. В день такой блокировки автоматически прекращают действовать и выданные им документы.
На данный момент приостановлена деятельность четырех таких органов, зарегистрированных в Киргизии, а также отозвано 180 сертификатов.
В самой РФ при этом дефицита «мощностей» для выполнения работ по оценке соответствия нет, подчеркнул господин Вольвач, 272 лаборатории и 67 органов по сертификации работают с товарами легкой промышленности, 106 лабораторий и 103 органа предоставляют услуги по оценке электротехники, 161 лаборатория и 41 орган — на рынке автокомпонентов, а 60% всех органов по сертификации и 38% лабораторий задействованы в выдаче 90% сертификатов. При общем сокращении объемов союзного рынка сертификации (за январь—февраль 2026 года в ЕАЭС выдано 11,1 тыс. документов, что на 28% меньше, чем годом ранее) РФ, напротив, «демонстрирует уверенный рост», подчеркнул господин Вольвач. В пресс-службе Росаккредитации уточнили что в Киргизии наблюдается падение на 46%, а в РФ — рост на 18%.
Расставленные акценты неслучайны: после первой волны расчистки рынка сертификации, начатой в 2018 году (см. “Ъ” от 27 ноября 2020 года), бизнес стал жаловаться на дефицит сертифицирующих органов в РФ (см. “Ъ” от 28 марта 2025 года). Часть испытательных лабораторий при этом переаккредитовалась в других странах ЕАЭС, в том числе в Киргизии, где оформить сертификат было проще, так что бизнес стал отдавать предпочтение «киргизским» сертификатам, число которых к 2024 году достигло 250 тыс. против нескольких сотен пятью годами ранее. Такое поведение предпринимателей в отсутствие дефицита сертифицирующих органов в РФ Росаккредитация расценивает как фактор риска и основание для проверки сертификатов и деклараций на достоверность. Служба теперь имеет право запрашивать у коллег из стран объединения информацию о статусе испытательных лабораторий, тестирующих продукцию, а также протоколы испытаний, на основании которых оформляются сертификаты (см. “Ъ” от 20 ноября 2025 года). Кроме того, ФТС предоставляет ей данные о ввозе образцов товаров для испытаний. Если таких данных нет, это становится подтверждением недостоверности протоколов.
Партнеры по ЕАЭС, впрочем, видят в расширении полномочий Росаккредитации нарушение единства союзного торгового пространства. По данным “Ъ”, обращения по этому поводу в феврале этого года поступили в ЕЭК от Госстандарта Белоруссии, Министерства экономики и коммерции Киргизии и Министерства торговли и интеграции Казахстана. “Ъ” направил в комиссию запрос о статусе этих документов.