Росстандарт возвращает свое

Правительственный законопроект, возвращающий Росстандарту полномочия по осуществлению контроля за отдельными видами промышленной продукции, одобрен Госдумой в первом чтении 25 марта. Необходимость во введении надзора в этой сфере власти объяснена тем, что после утраты агентством таких полномочий в 2021 году оборот фальсификата вырос и это вредит не только экономике, но и приводит, в частности, к авариям в ЖКХ. Бизнес инициативу поддерживает, подтверждая, что за годы отсутствия контроля продукции недобросовестных производителей на рынке стало больше.

Руководимый Антоном Шалаевым Росстандарт измерит точность соответствия производимой продукции установленным требованиям

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Руководимый Антоном Шалаевым Росстандарт измерит точность соответствия производимой продукции установленным требованиям

Госдума одобрила в первом чтении проект изменений в закон «О промышленной политике», разработанный Минпромторгом,— документ вводит новый вид госконтроля за отдельными видами промышленной продукции, который будет осуществлять Росстандарт. Положение о порядке проведения надзора далее будет утверждено правительством — как сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев, проект соответствующего постановления согласован с Минэкономики и будет представлен депутатам ко второму чтению законопроекта. Предполагается, что под новый вид контроля попадут, например, стройматериалы, автомобильное топливо, трубы для прокладки трубопроводов, сельхозтехника (см. “Ъ” от 6 февраля). В дальнейшем список будет расширяться.

Новый вид госконтроля должен заработать с 1 сентября и позволит отслеживать всю цепочку выхода товаров на рынок: от производителей до продавцов. Положения законопроекта, подчеркнул Антон Шалаев, едины и для отечественных, и для зарубежных производителей и их дистрибуторов, так что «всякая дискриминация» по стране происхождения товаров исключена. Сам надзор будет рискориентированным: Росстандарт сможет наносить профилактические визиты на предприятия и будет проводить проверки только в случае уверенности в нарушении требований к производству (см. “Ъ” от 6 февраля).

Необходимость в нововведениях объясняется ростом на российском рынке объема потенциально опасной продукции, в том числе контрафакта и фальсификата. Ранее Росстандарт мог отслеживать качество таких товаров, напомнил Антон Шалаев, но после вступления в силу закона о контроле и надзоре с 2021 года агентство утратило эти полномочия (см. “Ъ” от 16 ноября 2021 года), что создало условия для недобросовестной конкуренции.

Первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский сообщил, что на рынке стройматериалов доля небезопасной продукции, например, среди бетонных смесей достигает 40%, цемента — 22%, кабельной продукции — 21%, а радиаторов отопления — 18%. По его словам, по итогам 2024 года под видом новых было продано до 400 тыс. тонн труб, бывших в употреблении,— их использование при строительстве коммунальной инфраструктуры ведет к «серьезным сбоям», в том числе на недавно отремонтированных объектах ЖКХ.

Отметим, с 1 сентября 2024 года уже был запущен эксперимент по тестовому надзору за качеством некоторых материалов (см. “Ъ” от 14 августа 2025 года). В ходе этого эксперимента, по данным Росстандарта, с рынка отозвано 26,5 тыс. тонн небезопасного цемента, 9,5 тыс. тонн строительных смесей и около 800 км кабельной продукции. При этом Антон Шалаев подчеркнул, что речь идет не об экономическом ущербе, а в первую очередь — «об угрозе безопасности». По его словам, инициативу поддерживают и сами производители, одобрение получено от РСПП и ТПП.

Эксперт комитета ТПП по предпринимательству в сфере строительства и гендиректор ассоциации ЕВРАРОС Игорь Прудников законопроект поддерживает: отсутствие контроля за отдельными видами промпродукции было «праздником для разного рода мошенников и махинаторов». Надзор и ответственность, отмечает он, те недостающие «столпы», без которых сфера технического регулирования не может устоять.

Как сообщил “Ъ” член набсовета ассоциации «Совет ЖКХ», председатель совета директоров ООО «Группа Полипластик» Лев Гориловский, объем фальсификата полиэтиленовых труб (используются в сферах газо- и водоснабжения) оценивается более чем в 20 млрд руб. ежегодно. Это, по его словам, ведет к дополнительным расходам на ремонт и «заставляет государство и потребителей платить дважды за один и тот же объект». Президент НОСТРОЙ Антон Глушков также видит проблему фальсификата на рынке стройматериалов, отмечая необходимость наступления последствий для производителей такой продукции.

Полина Попова