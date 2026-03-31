Сделано на юге

В гастрономии есть такое понятие — «кухня нулевого километра», также известная как «локаворство». Это концепция, появившаяся в Италии и пропагандирующая употребление местных продуктов, произведенных неподалеку. Плюсов у нее миллион. Считается, что локальная еда полезнее для человеческого организма, она свежая и не обработана химредствами для длительного хранения, ее не нужно отправлять самолетами и пароходами, а значит, выбросы углекислого газа будут ниже. А еще такая система помогает местным фермерам.

Вдохновившись идеей, мы сделали подборку брендов косметики, которую производят на юге России. Принцип тот же: ингредиенты из родного региона, поддержка бизнеса, развивающегося совсем рядом, забота об экологии. Бонус — иногда можно даже съездить на производство и увидеть, как делают тот самый крем из вашей косметички.

Terra Thermalia

В славянских сказках богатыри отправлялись за тридевять земель, чтобы отыскать живую воду. Ту самую, в которую окунешься трижды — и вернешь себе здоровье, юность и красоту. Многие исследователи уверены: речь идет о термальной воде. Мацестинская, например, содержит половину таблицы Менделеева: калий, магний, кальций, цинк и другие полезные для организма вещества.

Приятная новость: сражаться с Горынычем или Кощеем ради такого эликсира молодости не нужно. Достаточно купить косметику, которую производят в Сочи — на основе термальной воды, добытой с глубины 2400 метров. Скинуть 20 лет благодаря ей, конечно, не получится, но кожа точно скажет спасибо. В составе средств также гидролаты, грязь Сакского озера, бакучиол, ресвератрол, коллаген, гиалуроновая кислота и натуральные масла.

«Крымская роза»

Производство этой косметики можно увидеть собственными глазами — на предприятие в Крыму проводят экскурсии. Гиды рассказывают, что завод работает уже почти столетие — с 1930 года, там используют натуральное сырье, полученное на полуострове: не только розовое масло, но также экстракты лаванды, горного шиповника, грязи соленого Сакского озера. А еще объясняют, почему масло розы называют розовым золотом: чтобы получить один килограмм продукта, нужно переработать от трех до пяти тонн лепестков, при этом собирают их всего две недели в году, на рассвете, вручную. Компания выпускает косметику для лица, тела и волос, а также эфирные масла.

Pavlovna

Сначала это была небольшая, почти домашняя мастерская двух сестер. Теперь у бренда, появившегося в Абрау-­Дюрсо, собственное производство в Новороссийске и несколько линеек: морская коллекция, виноградная, косметика для тела и лица, ароматические свечи и диффузоры, соль для ванны, дезодоранты.

Компания использует как локальные продукты, так и компоненты, которые находит по всему миру. В составе — виноград, лаванда, масло персика и виноградной косточки, гидролаты ромашки, мяты и розмарина, экстракт ламинарии.

Лаборатория красоты и здоровья «ПАНТИКА»

Косметика с маслами ската и акулы, гомогенатом медузы (это такой морской коллаген), икрой кефали, экстрактом мидии — все это звучит как научный эксперимент. Так и есть: компания появилась в Крыму в 1997 году на базе Научно-­технологического центра, целью которого было изучение морских организмов и их полезных веществ. А спустя несколько лет в лаборатории стали делать натуральные препараты из продуктов Черного и Азовского морей.

Экстракты водорослей, рапан, устриц и винограда, крымская розовая соль, лечебные грязи — состав кремов, скрабов и лосьонов можно изучать, как учебники химии и биологии. А лучше — протестировать.