Футуристичный оверсайз и ностальгия по 70-м

Больше никаких ограничений! В современной моде деление аксессуаров на мужские и женские окончательно утратило актуальность. Категория «унисекс» в 2026 году стала доминирующей: стилисты выбирают оправы, исходя из архитектуры лица, личного стиля и технологических предпочтений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.freepik.com Фото: ru.freepik.com

«Очки сегодня — это инвестиция в образ, которая способна полностью изменить восприятие даже самого лаконичного образа»,— подчеркнула стилист Галина Деброва, основатель Школы мужского стиля и комьюнити стилистов и дизайнеров «Стильный Юг». С помощью эксперта выбрали пять топовых направлений весны, которые определяют эстетику современной оптики

Очки-маски

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Gentle Monster x Maison Margiela Фото: «Ъ-Кубань» / Balenciaga Следующая фотография 1 / 2 Фото: Gentle Monster x Maison Margiela Фото: «Ъ-Кубань» / Balenciaga

Тренд на технологичность и визуальную закрытость остается на пике. Монолитные линзы, напоминающие защитные экраны, в этом сезоне стали более утонченными. Это выбор для тех, кто ценит авангард и хочет добавить образу динамики. В тренде — зеркальные покрытия и глубокие темные оттенки.

Безусловным лидером в этой нише остается Balenciaga — бренд предлагает наиболее смелые формы. Футуристичные и концептуальные решения стоит искать у корейского бренда Gentle Monster.

Прозрачные оправы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquemus Фото: Jacquemus

Массивные оправы из прозрачного ацетата добавляют визуальную легкость и позволяют носить крупные формы, сохраняя лицо открытым. В 2026 году актуальны не только бесцветные варианты, но и сложные градиенты: дымчато-серый, чайный, пыльная олива и приглушенный шампань.

За эстетикой «леденцового» пластика стоит обратиться к Jacquemus или Eyerepublic. Эти бренды предлагают формы, которые освежают портретную зону и добавляют образу актуальности.

Вечная классика

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ray-Ban Фото: Ray-Ban

Для тех, кто предпочитает проверенные временем решения, актуальны прямо-угольные и слегка квадратные формы средней массивности в черном или темно-коричневом цвете.

Идеально выверенные пропорции черного глянца — это визитная карточка Celine. Также стоит обратить внимание на инновационную линейку Reverse от Ray-Ban с линзами вогнутой формы, придающей классическому силуэту современный вид.

Cтилист Галина Деброва

Фото: личный архив

«Унисекс в оптике — это больше, чем отсутствие гендерных границ. Такие очки не диктуют, кем вам быть, а лишь подчеркивают характер, оставаясь вне времени и мимолетных правил. Когда одна и та же оправа идеально ложится и на четкие мужские скулы, и на мягкие женские черты, аксессуар перестает быть просто вещью, превращаясь в символ абсолютной свободы самовыражения»,— уверена стилист Галина Деброва

Безободковый минимализм

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Gresso Фото: Saint Laurent Следующая фотография 1 / 2 Фото: Gresso Фото: Saint Laurent

Прямоугольная геометрия и возвращение к эстетике 90-х в премиальном исполнении — самый свежий микротренд. Речь о моделях без оправы, где у линз форма мягкого прямоугольника со скругленными краями, стремящимися к овалу. Такие очки выглядят невесомо и подчеркивают черты лица, они идеально вписываются как в деловой дресс-код, так и в повседневный расслабленный стиль. Подобные варианты можно увидеть у Saint Laurent. Если же на первом месте стоит комфорт и прочность, обратите внимание на титановые модели от Gresso.

Ретро-винтаж

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Ford Фото: Tom Ford

Классические роговые оправы и крупные формы с двойной перемычкой (мостом) — база, которая в текущем сезоне переживает перерождение. Это стиль, транслирующий уверенность и приверженность традициям. Обратите внимание на имитацию черепахового панциря и медовые оттенки — хиты нынешнего сезона.

Эталоном в этом сегменте остается Tom Ford. Также интересные интерпретации винтажного стиля можно найти в коллекциях Kaleos и Tattva, где классика сочетается с оригинальными деталями.