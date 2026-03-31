В Рязанской области установили квоты по набору контрактников для предприятий

Власти Рязанской области установили квоты для предприятий по набору кандидатов для контрактной службы в армии. Соответствующее постановление подписал 20 марта губернатор региона Павел Малков.

«Установить с 20 марта 2026 года по 20 сентября 2026 года для расположенных на территории Рязанской области хозяйствующих субъектов, независимо от их формы собственности, задания по подбору кандидатов на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации», — говорится в постановлении главы региона.

Согласно документу, для предприятий со штатной численностью от 150 до 300 человек устанавливается квота в два человека. Для предприятий с численностью от 300 до 500 работников квота составит три человека, с численностью более 500 работников — пять человек. Отмечается, что контроль за исполнением постановления остается за губернатором.

24 марта Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с планированием», сообщало, что в правительства российских регионов спущены квоты по набору в общей сложности 400 тыс. контрактников. Как утверждают собеседники агентства, привлечение контрактников позволит избежать второй волны мобилизации перед наступлением вооруженных сил Украины, которое планируется в ближайшее время.