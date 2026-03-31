Циклоны принесут новые дожди и паводки в Дагестан

В Дагестане с сегодняшнего дня, 31 марта, до начала выходных ожидаются осадки под воздействием южных циклонов. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Дагестанавтодор» Фото: пресс-служба «Дагестанавтодор»

Метеорологи прогнозируют небольшой и умеренный дождь, в отдельных районах — сильные ливни 31 марта и в ночь на 4 апреля. В горной местности выше 2 тыс. м возможны дождь и мокрый снег.

Ветер будет западным и северо-западным со скоростью 8-13 м/с. 31 марта и в ночь на 1 апреля порывы местами усилятся до 15-18 м/с.

Температура воздуха составит ночью 7-12 °C, днем от 11 до 17 °C, местами до 20 °C. 2-3 апреля потеплеет до 22 °C. В горах ночью ожидается 2-8 °C, местами до минус одного градуса, днем от 7 до 13 °C, местами до 19 °C.

Гидрометслужба сообщила, что на реках вновь прогнозируются паводки, на отдельных водотоках с достижением неблагоприятных отметок. В горах не исключается сход селевых потоков малого объема.

Константин Соловьев