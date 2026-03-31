Ставропольские «Сады Бештау» признаны банкротом с долгами в 858 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края вынес решение о признании ООО «Сады Бештау» банкротом. Конкурсное производство в отношении компании будет действовать до 24 августа 2026 года. Общая сумма задолженности перед кредиторами составляет 858,1 млн руб. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Компания занимается выращиванием яблок и располагает садами площадью 250 га в Минераловодском районе. Предприятие было образовано в 2015 году. Его владелец — местный бизнесмен Василий Хайнов, также известный в сфере торговли зерном. По итогам 2024 года выручка «Садов Бештау» составила 47 млн руб., а чистая прибыль — 9 млн руб.

В 2024 году у компании «Сады Бештау» возникли серьезные финансовые проблемы, и она фактически перестала быть платежеспособной. В летом 2025 года Альфа-банк инициировал процедуру наблюдения.

В процессе банкротства сельскохозяйственных предприятий их часто продают как единый комплекс специализированным компаниям. По мнению специалистов, найти покупателя для таких объектов может быть затруднительно.

«Сады Бештау» — не первая компания, производящая яблоки, которая столкнулась с финансовыми трудностями. В феврале этого года Арбитражный суд Воронежской области по иску ВТБ объявил банкротом ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» — крупного производителя яблок в Черноземье, владевшего 2,5 тысячами гектаров садов.

Наталья Белоштейн