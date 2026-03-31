При взрыве на заводе в Нижнекамске выбило окна в домах поблизости

При взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим» выбило окна в домах, расположенных поблизости. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в Telegram-канале.

Взрыв и последующий пожар на предприятии произошли сегодня днем. По предварительным данным, причиной ЧП стал сбой в работе оборудования завода. Один человек погиб, пострадали еще 50 человек.

В тушении пожара задействовано более 60 человек и 19 единиц техники. МЧС уточнило, что группировку привлеченных сил и средств наращивают. На место ЧП направлены 19 бригад скорой медпомощи. Площадь пожара не уточняется.