Человек погиб при взрыве на заводе в Нижнекамске, пострадали 50 работников

«Нижнекамскнефтехим» сообщил о гибели человека при взрыве и пожаре на заводе в Нижнекамске. В списке пострадавших — 50 человек. Минздрав сообщил, что на место ЧП направлены 19 бригад скорой медпомощи.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«В результате сбоя работы оборудования и последовавшего возгорания погиб один человек,— заявили в пресс-службе.— Его семье будет оказана поддержка и материальная помощь».

В компании добавили, что «на данный момент известно о 50 пострадавших разной степени тяжести». Продолжается тушение пожара. Специалисты берут пробы воздуха для оценки загрязнения.

По словам мэра Нижнекамска Радмира Беляева, взрыв в промзоне был такой силы, что в ближайших домах «выбило окна или появились трещины в оконных рамах». Прокуратура Татарстана сообщила о проведении проверки.