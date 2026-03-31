В Нижнекамске загорелся завод «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске произошел пожар на предприятии «Нижнекамскнефтехима». Предприятие сообщило об эвакуации персонала.

«Ведется локализация очага возгорания ... Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние», — сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. Аналогичное сообщение распространил сам «СИБУР Нижнекамск».

По словам чиновника, специалисты ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. Господин Беляев подчеркнул, что «угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано».

В соцсетях местные жители публикуют фото и видео пожара. Согласно кадрам, над предприятием поднимается густой дым.

Росавиация сообщала о введении ограничений для аэропорта Нижнекамска (Бегишево), однако спустя 10 минут было объявлено об отмене мер. «Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — пояснили в ведомстве.

Минобороны РФ не сообщало о работе средств ПВО в Нижнекамске днем 31 марта. RT со ссылкой на источник сообщает, что «по предварительным данным, причиной взрыва в Нижнекамске стал технологический сбой». В сообщении указывается, что «информации о том, что ЧП может быть связано с прилётом — нет».