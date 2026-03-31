Пожарный погиб при ликвидации ЧП на заводе в Нижнекамске

При тушении возгорания на заводе «Нижнекамскнефтехим» погиб один пожарный, еще трое пострадали, сообщило МЧС. Ранее пресс-служба СИБУРа сообщала, что из-за взрыва на заводе погибли два человека, еще 72 пострадали.

Как уточнила пресс-служба МЧС, при ликвидации ЧП погиб пожарный 29-й пожарной части — командир отделения Марат Назипов. Трое пожарных из этой же части пострадали во время поисково-спасательных работ.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщал, что после взрыва на заводе за медицинской помощью обратились 68 человек. Из них 21 госпитализирован, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв на заводе «Нижнекамскнефтехим» произошел днем 31 марта. Возникшему пожару присвоен наивысший ранг сложности. Компания СИБУР, в состав которой входит завод, сообщила, что причиной ЧП стало воспламенение газовой смеси, которое и привело ко взрыву. В Нижнекамске отменили все массовые мероприятия и начали измерять чистоту воздуха. СКР возбудил уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

