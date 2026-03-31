После пожара на «Нижнекамскнефтехиме» 21 человека госпитализировали

После происшествия на заводе «Нижнекамскнефтехим» 21 человека госпитализировали, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным за медицинской помощью обратились 68 пострадавших в происшествии. 21 человек госпитализирован, из них пятеро — в тяжелом состоянии. У них травмы и ожоги», — рассказал господин Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).

По словам помощника министра, в Нижнекамск спецбортом МЧС направили сводную бригаду медработников Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

Алексей Кузнецов также сообщил, что пострадавших посетил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он приехал в Республиканскую клиническую больницу в Казани, куда вертолетами санитарной авиации были эвакуированы мужчина и женщина в тяжелом состоянии.

Сегодня на заводе произошел взрыв с последующим пожаром при устранении разгерметизации оборудования на производстве каучука. Погибли два человека. Страховая компания «СОГАЗ» сообщила, что выплатит по 3 млн руб. родственникам погибших.

Возгорание локализовано, продолжается тушение отдельных очагов. Основные производственные мощности предприятия не затронуты. Проверка качества воздуха в жилых районах не выявила превышений норм. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.