Площадь пожара на «Нижнекамскнефтехиме» составила около 1 тыс. кв. метров

Общая площадь пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Республике Татарстан составила около 1 тыс. кв. метров, сообщил гендиректор предприятия Марат Фаляхов. Соответствующее обращение распространила пресс-служба предприятия.

«На сегодняшний день пожар локализован, ведется взаимодействие с оперативными службами реагирования, — отметил господин Фаляхов. — Хотел бы поблагодарить за совместную работу, за понимание».

Как отметил руководитель, на остановленное из-за происшествия производство приходится около 6% от общей мощности предприятия — около 180 тыс. из 3 млн тонн в год.

Сегодня на заводе произошел взрыв с последующим пожаром при устранении разгерметизации оборудования на производстве каучука. По последним данным, погибли два человека, еще 72 пострадали. Страховая компания «Согаз» сообщила, что выплатит по 3 млн руб. родственникам погибших.

Возгорание локализовано, продолжается тушение отдельных очагов. Основные производственные мощности предприятия не затронуты. Проверка качества воздуха в жилых районах не выявила превышений норм. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.