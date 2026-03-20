МВД опровергло сообщения о запрете Лерчек посещать врачей во время следствия

В столичном управлении МВД опровергли заявления о том, что блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) запрещалось во время следствия посещать врача. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Валерия Чекалина находилась под домашним арестом до 16 марта по делу о выводе средств. В этот день Гагаринский суд Москвы выделил дело блогера в отдельное производство и приостановил процесс. Ей смягчили меру пресечения до запрета определенных действий из-за выявленного рака четвертой стадии с метастазами. На заседании 16 марта адвокат блогера утверждал, что следователь в период домашнего ареста запретил госпоже Чекалиной посещать врача. Она обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить следователя МВД по ее делу.

8 марта гражданский муж Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини рассказал, что у нее нашли метастазы в легких. По его словам, блогеру уже прооперировали позвоночник из-за нарушения некоторых позвонков. Позже он уточнил, что госпоже Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой степени. Пациентке назначили курс химиотерапии, она также начала курс лучевой терапии.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем обвиняются в выводе в ОАЭ более 250 млн руб. Деньги были получены с продажи фитнес-марафона «Идеальное тело» и выводились по поддельным документам. Блогер отрицает вину.

