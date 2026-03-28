Лерчек обвинила следователей в доведении ее до четвертой стадии рака

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) заявила, что вовремя не получила необходимую медицинскую помощь из-за запрета правоохранительных органов. По ее словам, она потеряла время, за которое ее онкологическое заболевание развилось до четвертой стадии.

Блогер Валерия Чекалина (в центре) во время заседания суда (январь 2026 года)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Блогер Валерия Чекалина (в центре) во время заседания суда (январь 2026 года)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам госпожи Чекалиной, следователи не давали ей посетить медцентр с необходимым для диагностики оборудованием, и вместо этого она была вынуждена ходить в фельдшерский пункт в Истре, где могут только «померить температуру». «То есть… оборудования, которое могло бы мне помочь, там я не нашла», — сказала Валерия Чекалина в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале ее защиты.

«Я позвонила, сказала Никите Витальевичу, он сказал: “Ну, что, это вы сами выбрали, куда ехать”»,— рассказала госпожа Чекалина. По ее словам, после этого она была вынуждена продолжать принимать только обезболивающие препараты. «Если бы тогда просто разрешили сходить к врачу хотя бы один раз, то тогда бы было установлено, что у меня есть… рак, и хотя бы на какой-то другой стадии его, на первой там, хотя бы… когда метастазы еще не дал»,— заявила она.

Валерия Чекалина рассказала, что метастазы в ногах не дают ей полноценно передвигаться и держать ребенка на руках. «Я плохо хожу. Я уже чувствую себя каким-то инвалидом… Я просто не хочу умирать. Я очень хочу жить… Но у меня вот эти господа отняли просто драгоценное время. Так сложно было всего лишь один раз отпустить к врачу?»— сказала она.

Блогер находилась под домашним арестом с октября 2024 года. Вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным ее обвиняли в выводе более 250 млн руб. на счета компаний ОАЭ. По версии следствия, блогер по поддельным документам вывела деньги, заработанные с продаж фитнес-марафона «Идеальное тело». Уголовное дело было приостановлено после того, как у Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка.

В ГУ МВД по Москве настаивают, что Валерии Чекалиной позволяли посещать государственные медицинские учреждения. Отказывали блогеру лишь дважды — когда она хотела посетить коммерческие больницы, утверждают в ведомстве.

Валерия Чекалина и ее адвокат просят возбудить уголовное дело в отношении следователей. По мнению защиты, они превысили должностные полномочия с применением пытки, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 5 ст. 286 УК РФ — от 8 до 15 лет заключения).

