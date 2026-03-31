Ливия намерена отбуксировать российский газовоз за пределы своих вод
Власти Ливии хотят отбуксировать атакованный Украиной российский газовоз «Арктик Метагаз» за пределы своих территориальных вод. Конкретное место, куда его доставят, определит управление портов и морского транспорта. Об этом заявил «РИА Новости» представитель ливийского комитета по ситуации с газовозом Халед Гулям.
Минтранс сообщал, что вооруженные силы Украины ударили по судну 3 марта при помощи безэкипажных катеров. Газовоз перевозил 100 тыс. куб. м сжиженного природного газа, после атаки на нем произошел пожар и взрыв газа. На борту были 30 членов экипажа, двое моряков пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о международном терроризме. В конце марта «Арктик Метагаз» взяло на буксир египетское судно.