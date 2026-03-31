Пасынка музыканта Намина приговорили к 18 годам за убийство брата и бабушки

Мособлсуд приговорил к 18 годам строгого режима пасынка рок-музыканта Стаса Намина — Романа Ткаченко. Его признали виновным в убийстве бабушки и сводного брата в 2023 году, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Убийство произошло в подмосковной деревне Крюково 18 октября 2023 года. Как установил суд, в тот день Ткаченко поссорился с бабушкой, дождался, когда она уснет, а затем зарезал ее. Затем злоумышленник позвонил сводному брату, рассказал о смерти бабушки и попросил приехать.

Когда родственник приехал, Роман Ткаченко рассказал ему об убийстве. Между братьями началась ссора, в ходе которой Ткаченко ударил потерпевшего ножом. Затем фигурант сам позвонил в полицию и сообщил о преступлении.

Подсудимый признал вину. Во время дачи показаний Роман Ткаченко уверял, что совершил убийства, будучи невменяемым, и не помнит их деталей. Психиатрическая экспертиза признала, что фигурант осознавал, что делает. Гособвинение просило приговорить обвиняемого к 20 годам колонии.

Никита Черненко