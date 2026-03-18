Убийство с провалами в памяти

В суде дал показания Роман Ткаченко, пасынок рок-музыканта Стаса Намина, обвиняемый в убийстве родной бабушки и сводного брата. Подсудимый попытался убедить суд, что совершил расправу в невменяемом состоянии. На участников процесса эта версия впечатления не произвела: им продемонстрировали видеозапись его показаний с выездом на место. Кроме того, в деле есть заключение экспертов о том, что фигурант, убивая родных, осознавал, что делает.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Роман Ткаченко

В Мособлсуде на процессе по делу Романа Ткаченко 18 марта прошел допрос подсудимого. Его адвокат Ксения Апарина, спросив у подзащитного, признает ли он вину, и получив утвердительный ответ, предложила господину Ткаченко в свободной форме рассказать, что же произошло в подмосковной деревне Крюково 18 октября 2023 года.

Как рассказывал ранее “Ъ”, в материалах дела говорится, что в тот день подсудимый вместе с другом около двух часов дня приехал на дачу, где проживала его бабушка, чтобы помочь засыпать компостную яму. Молодые люди закончили работу через два часа, после чего приятель господина Ткаченко вернулся в столицу. После его отъезда Роман Ткаченко вернулся в дом, поссорился с бабушкой и убил ее ударом молотка по голове и тремя ударами ножа. Затем он вызвал по телефону своего сводного брата Артема Микояна (настоящее имя Стаса Намина — Анастас Микоян) и свою мать. Первым прибыл Артем, который, поняв, что произошло, хотел было разобраться с родственником, но получил несколько ударов ножом, от которых скончался. С приехавшей матерью подсудимый проговорил до глубокой ночи, а затем вызвал полицию.

В суде Ткаченко сообщил ряд разнообразных подробностей происшедшего. Например, молотком, которым подсудимый ударил бабушку по голове, он поначалу простукивал трубы: хотел выгнать из них воздух перед заливкой водой на зиму.

Ссору, по словам обвиняемого, спровоцировала сама бабушка, которая назвала его непечатным словом, вспомнив о давней драке Романа со сводным братом Артемом.

А вот как убивал родственницу, заявил подсудимый, он «не помнит», а в себя пришел, только когда увидел перед собой Артема Микояна. Тот, услышав от Ткаченко, что бабушка убита, якобы стукнул сводного брата по лицу, а в ответ получил несколько ударов ножом в грудь. Сначала Артем Микоян упал на колени и спросил: «Зачем?», а затем рухнул лицом вниз.

По ходу своего рассказа Ткаченко не раз ссылался на провалы в памяти: например, не мог вспомнить, как у него в руке оказался нож при стычке с братом. «Вы говорили ранее, что вами руководил некий внутренний голос Зеро, которому вы следовали. Что вы можете об этом сообщить суду?» — спросила его адвокат. В ответ Ткаченко заявил, что у него раздвоение личности, второе «я» он называет «Зеро». «Это будто я в 15–16 лет, когда попытался в первый раз совершить суицид,— рассказал подсудимый.— Этот Зеро — склад всего плохого, что есть в моей жизни».

После этого прокурор попросила огласить в суде показания обвиняемого, данные под видеозапись на следующий день после совершения двойного убийства. Из рассказа фигуранта следовало, что, поругавшись с бабушкой, он, затаив на нее злобу, вышел на улицу покурить. Там на скамейке и заметил молоток.

Вернувшись в комнату пожилой женщины и увидев, что она задремала, он зашел сзади и ударил ее молотком по голове. Убедившись, что она не двигается, обвиняемый нашел в соседней комнате нож с ручкой в виде козьей ноги, которым и добил родственницу.

Адвокат Ксения Апарина заявила ходатайство о допросе в суде специалиста-психиатра с целью дать оценку результатам судебно-психиатрических экспертиз Романа Ткаченко, в ходе которых он был признан вменяемым. Защите в этом было отказано, причем, как выяснилось, уже в четвертый раз: суд считает, что один специалист не может отменить выводы группы экспертов.

Алексей Соковнин