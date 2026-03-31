Сотрудник правительства Белгородской области пострадал при атаке БПЛА

Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. В результате пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Господин Бескоровайный получил осколочные ранения ног, живота и руки. Бригада скорой помощи доставляет его в областную больницу.

В здании повреждены фасад и остекление. Информация о других возможных последствиях уточняется.

Здание белгородского правительства регулярно попадало под удар БПЛА в августе — сентябре 2025 года. Так, в середине августа из-за атак беспилотников по центру Белгорода были повреждены кабинет губернатора, а также первый и последний этажи здания. В середине сентября из-за взрыва дрона пострадала 16-летняя девушка, разрушения получили фасад и окна объекта. В том же месяце в результате атаки нескольких БПЛА были ранены две сотрудницы облправительства. Также были повреждены кровля и остекление объекта. Еще один беспилотник сбили над зданием региональных властей во время оперативного совещания в конце сентября. О последствиях не сообщалось.

Алина Морозова