Две сотрудницы белгородского правительства пострадали из-за атаки БПЛА

В результате атаки украинских БПЛА на здание правительства Белгородской области сегодня днем пострадали две сотрудницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В городской больнице №2 у работниц облправительства диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Они продолжат лечение амбулаторно.

Днем губернатор сообщал о повреждениях кровли и остекления здания региональных властей.

В последний месяц атаки ВСУ на Белгородскую область участились. Несколько ударов БПЛА пришлось в том числе на облправительство. На прошлой неделе из-за взрыва дрона пострадала 16-летняя девушка, были повреждены фасад и окна здания. В середине августа из-за ударов беспилотников по центру Белгорода получили разрушения кабинет губернатора, а также первый и последний этажи строения.

Кабира Гасанова