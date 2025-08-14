Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Беспилотник повредил кабинет белгородского губернатора Вячеслава Гладкова

В результате атаки украинских беспилотников поврежден кабинет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом сообщил он сам во время пресс-конференции.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: t.me / vvgladkov

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ-Черноземье

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: t.me / vvgladkov

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ-Черноземье

По его словам, здание получило серьезные повреждения. В частности, есть разрушения на первом и последнем этажах. Эвакуированы все сотрудники, кроме трех человек, которые продолжают исполнять свои должностные обязанности.

Беспилотники атаковали центр Белгорода утром 14 августа. Ранены три человека.

Сергей Калашников, Юрий Голубь