Беспилотник повредил кабинет белгородского губернатора Вячеслава Гладкова
В результате атаки украинских беспилотников поврежден кабинет губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом сообщил он сам во время пресс-конференции.
По его словам, здание получило серьезные повреждения. В частности, есть разрушения на первом и последнем этажах. Эвакуированы все сотрудники, кроме трех человек, которые продолжают исполнять свои должностные обязанности.
Беспилотники атаковали центр Белгорода утром 14 августа. Ранены три человека.