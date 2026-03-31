В хоккее главным тренером-тираном до сих пор называют Анатолия Тарасова, по крайней мере в нашей стране. Если верить современникам Анатолия Владимировича, методы тренировок в ЦСКА и сборной знаменитого наставника действительно были жесткими. Он делал упор на силу и выносливость, но действовал с выдумкой. Например, заставлял подопечных повторять движения танцевального ансамбля имени А. В. Александрова, только со штангой на плечах. Или приседать на одной ноге с грузом в 40 кг. А его упражнение под названием «Бей канадца» запомнилось многим: игрокам приходилось с разбега врезаться в дерево.

Тренер считал, что прогрессу способствует только критика и работа над ошибками, так что дождаться от него похвалы было практически невозможно. По легенде, букву «Т» на форме Тарасова хоккеисты тех лет расшифровывали как «Тиран». Причем доставалось от него не только хоккеистам. Например, с подачи наставника спортивного журналиста Евгения Рубина лишили возможности освещать чемпионат мира.

Не менее жестко с ЦСКА и сборной работал еще один великий хоккейный учитель СССР — Виктор Тихонов. Игроки его команд рассказывали, что Тихонов был абсолютным монархом, который контролировал всё, включая личную жизнь, жилищные вопросы и чуть ли не марки машин, на которых передвигались спортсмены. В те времена хоккеисты почти 11 месяцев в году проводили на тренировочной армейской базе. Именно это привело в итоге к конфликту Виктора Васильевича со звездами той команды.

Владимир Осипов