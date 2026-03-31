Семь человек пострадали при атаках 160 БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области за минувшие сутки при атаках с помощью 11 боеприпасов и 160 БПЛА пострадали семь человек. Разрушения получили 27 частных домов и квартир, а также 21 транспортное средство. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Четверо раненых установлены в Шебекинском округе. В Шебекине от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадала женщина. Ей оказали помощь в горбольнице №2, лечение продолжит дома. Там же в результате атаки еще одного беспилотника был ранен боец подразделения «Орлан». Он находится в Шебекинской центральной райбольнице. Сегодня утром вследствие удара дрона по пассажирскому автобусу в Шебекине пострадали двое мирных жителей. Их доставили в горбольницу №2 в облцентре. За сутки по округу выпустили 46 БПЛА. В результате были повреждены два частных дома и четыре транспортных средства.

Еще три человека пострадали от атаки дрона по легковому автомобилю в селе Грузское Борисовского округа. Одного мужчину госпитализировали, второго — отпустили домой после оказания медпомощи. 15-летнего мальчика положили в детскую областную больницу. Автомобиль поврежден. За сутки округ атаковали с помощью пяти беспилотников.

Сутками ранее при атаках 149 беспилотников ВСУ пострадали шесть человек. Повреждения установлены в 21 жилом помещении и 24 транспортных средствах.

Алина Морозова