Два человека пострадали при атаке БПЛА на автобус в Белгородской области

Пассажирский автобус подвергся атаке беспилотника ВСУ в Шебекине Белгородской области. В результате ранения получили два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую центральную райбольницу. У женщины диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения тела и ног, у мужчины — минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча и грудной клетки.

После оказания необходимой медицинской помощи пациентов переведут в горбольницу №2 Белгорода. Транспортное средство получило повреждения.

Накануне при атаках БПЛА на шесть муниципалитетов Белгородской области пострадали три мирных жителя, в том числе 15-летний мальчик.

Алина Морозова