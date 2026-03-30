Два человека пострадали при атаках беспилотников в Шебекино Белгородской области

В результате атак беспилотников ВСУ в Шебекино Белгородской области ранения получили два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

От удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадала женщина. В городской больнице №2 Белгорода у нее диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения плеч и баротравму. После оказания медицинской помощи пациентка отказалась от госпитализации, лечение будет проходить амбулаторно. Автомобиль поврежден.

В результате атаки другого БПЛА ранен боец подразделения «Орлан». С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног он госпитализирован в Шебекинскую центральную райбольницу.

За прошедшие выходные при обстрелах Черноземья со стороны Украины два человека погибли и 12 пострадали.

