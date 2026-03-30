Три белгородца пострадали от атак дронов, включая ребенка

В Белгородской области в результате атак дронов за сутки пострадали шесть муниципалитетов, трое мирных жителей получили ранения, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Грузское Борисовского округа дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились трое. Двум мужчинам диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы, после оказания первичной помощи их транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего обследования. Ребенок в тяжелом состоянии: у него минно-взрывная травма и осколочные ранения грудной клетки, плеч и головы. Он был прооперирован в Борисовской ЦРБ, после стабилизации состояния будет принято решение о переводе в детскую областную клиническую больницу.

Днем «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Шебекино ранения получили два человека. От удара FPV-дрона по легковому автомобилю женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения плеч и баротравму. Также был ранен боец подразделения «Орлан».

Анна Швечикова