Около 150 БПЛА атаковали за сутки Белгородскую область: есть разрушения и раненые

За прошлые сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с применением минимум 149 беспилотников и 33 боеприпасов. Повреждены автомобили, дома, коммерческие, социальные и инфраструктурные объекты. Есть пострадавшие. Об этом 30 марта сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Над Белгородом сбили два беспилотника, последствий не зафиксировано. Поселки Белгородского округа атаковали 28 БПЛА, 14 из которых были подавлены и сбиты. В селе Головино повреждено оборудование на территории предприятия, в селе Отрадное — коммерческий объект и два частных дома, в селах Таврово и Репное — по одному частному дому.

Поселок Борисовка и село Грузское в Борисовском округе атаковали 15 дронов, 10 из которых сбили. Последствий нет. Два БПЛА сбили над Валуйским округом. Также без повреждений.

В Грайворонском округе по административному центру и селам выпустили 11 боеприпасов и 32 беспилотника, семь из которых были подавлены и сбиты. Как сообщал «Ъ-Черноземье», сегодня утром в селе Доброе при детонации дрона ранения получили два бойца подразделения «Орлана» — пострадавшим оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ. В самом Грайвороне повреждены три частных дома и социальный объект, в селе Дунайка — частный дом, в селе Гора-Подол повреждены три частных дома и надворная постройка, в селе Смородино — два домовладения, в селе Доброе — частный дом и хозяйственная постройка.

Короча и село Бехтеевка в Корочанском округе подверглись атакам четырех беспилотников, два из которых сбили. В Бехтеевке поврежден инфраструктурный объект. В Краснояружском округе по поселкам выпустили девять боеприпасов и 23 беспилотника, четыре из которых подавили и сбили. Без последствий. Над Ровеньским округом сбили два дрона, без последствий.

В Шебекинском округе по административному центру и селам выпустили 13 боеприпасов. Населенные пункты атаковали 39 беспилотников — 21 из них был ликвидирован. В селе Ржевка в результате детонации БПЛА ранена женщина — она направлена в Шебекинскую ЦРБ. На месте атаки пострадали частный дом и коммерческий объект. В селе Нежеголь в результате атаки FPV-дрона на КамАЗ пострадал мужчина, он продолжает лечение амбулаторно. В селе Белянка от ударов дронов по автомобилям ранены две женщины —обе пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в больнице №2 Белгорода. Предварительно, в одном из атакованных автомобилей могли находиться люди. Оперативные службы обследуют машину сегодня. В городе Шебекино повреждены три частных дома, две хозпостройки, линия электропередачи, коммерческий объект и остановка. В селе Новая Таволжанка —надворная постройка и четыре частных дома, в селе Вознесеновка — частный дом, в селе Зиборовка — гараж.

В Яковлевском округе поселок Томаровка атаковали два беспилотника. Повреждены складское помещение, газовая труба на территории предприятия и линия электропередачи.

Денис Данилов