На Дону задержали организаторов финансовой пирамиды с ущербом в 60 млн рублей

В Ростовской области задержали руководителя и сотрудников кредитно-потребительского кооператива, который работал как финансовая пирамида. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, кооператив работал с 2018 по 2025 год. Организация имела офисы в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Азове, а также в Волгоградской, Воронежской областях и Краснодарском крае. В представительствах с клиентами заключались соглашения о размещении личных сбережений на определенный период. Руководство обещало доходность от финансовых операций в размере от 13,5% до 34% годовых.

В начале пайщикам даже своевременно возвращались средства и начисленные проценты. Однако с осени 2025 года выплаты по депозитам прекратились, а сотрудники организации перестали выходить на связь с вкладчиками.

При обысках в офисах и по адресам проживания подозреваемых изъяты электронные носители информации, документация, телефоны, ноутбуки и другие доказательства. Кроме того, в одном из гаражей обнаружена финансовая отчетность. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По предварительным данным, пострадало несколько сотен человек.

Предварительное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и соучастники противоправной деятельности.

