Euractiv: в ЕС гадают о причинах отказа Киева допустить инспекцию на «Дружбу»

Европейские дипломаты разошлись во мнении о решении Украины задержать миссию ЕС по инспекции нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поставляется в Венгрию и Словакию, сообщает Euroactiv со ссылкой на источники. Дипломаты, пишет издание, гадают, из-за чего Киев создает препятствия для группы специалистов.

«У нас нет четкого представления о том, какую игру ведет здесь Украина»,— заявил один из собеседников издания. Другой дипломат указал на то, что страдающая от решения Киева Венгрия и Словакия критически зависят от поставок нефти. Еще один собеседник издания подытожил мнения других, заявив, что от от возобновления работы «Дружбы» выиграют все стороны.

Кто-то из представителей стран относится к позиции Украины с большим пониманием: «На человеческом уровне можно понять: зачем чинить то, что финансирует военную машину противника? Это абсурдная ситуация»,— заявил он. Еще один дипломат подчеркнул, что ЕС и так отказывается от российского нефти и газа. «Альтернативы возможны. Все, что касается "Дружбы", следует рассматривать в этом контексте»,— сказал он.

Инспекционная группа ЕС, состоящая из национальных экспертов, координируемая Европейской комиссией, уже несколько недель находится на Украине, отмечает Euroactiv. Специалисты ожидают разрешения Киева на выезд к месту последней атаки на критически важную энергетическую артерию объекта, из-за повреждения которой, по заявлению Киева, остановилась прокачка нефти. До сих пор Украина не пустила экспертов на место обстрела.

25 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт прекратит поставки газа на Украину и не возобновит их, пока не будут восстановлены поставки российской нефти через «Дружбу». Словакия прекратила Украине поставки электроэнергии. Транзит российской нефти по «Дружбе» остановился еще в январе.