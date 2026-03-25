Орбан анонсировал прекращение поставок газа на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна вскоре прекратит поставки газа на Украину и не возобновит их, пока не будут восстановлены поставки российской нефти через трубопровод «Дружба». По мнению политика, для прорыва «нефтяной блокады» со стороны Киева необходимы новые меры.

«Мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии на Украину, а оставшийся объем газа будем хранить внутри страны», — заявил венгерский премьер (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, эти резервы пригодятся Венгрии, поскольку Украина также атакует газопровод «Турецкий поток». «Пока Украина не будет поставлять нефть, она не получит от Венгрии газ», — подчеркнул Виктор Орбан.

5 марта венгерский премьер отметил, что Будапешт «прорвет силой» украинскую нефтяную блокаду и применит финансовые и политические инструменты, чтобы добиться возобновления поставок. 6 марта он заявил, что Будапешт приостановит транзит бензина и других важных для Киева поставок через свою территорию, пока Украина не возобновит прокачку нефти по трубопроводу «Дружба».

Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» остановился 27 января. Украина заявила об ударе российского беспилотника по инфраструктуре трубопровода. Власти Венгрии и Словакии обвиняют украинские власти в остановке поставок по политическим причинам.