Экс-глава Краснообска стала гендиректором новосибирского ПЛП

В АО «Управляющая компания “Промышленно-логистический парк”» (ПЛП) сменился генеральный директор. Новым руководителем организации с 30 марта назначена экс-глава Краснообска Татьяна Эссауленко, следует из данных ЕГРЮЛ.

До декабря 2025 года пост гендиректора ПЛП занимал Павел Буковинин, работавший до этого мэром города Обь. Предшественником господина Буковинина на посту гендиректора ПЛП был Александр Петров, назначенный после отставки Андрея Колмакова в августе 2025 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», Татьяна Эссауленко в апреле 2023 года досрочно уволилась с поста главы администрации поселка Краснообск, затем она была назначена заместителем гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области». До середины марта госпожа Эссауленко выступала гендиректором ООО «КПО "Правобережный"» и ООО «КПО "Левобережный"».

