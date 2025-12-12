Бывший мэр Оби возглавил новосибирский Промышленно-логистический парк

Новым гендиректором АО «Управляющая компания “Промышленно-логистический парк”» (УК ПЛП), принадлежащего Новосибирской области, назначен Павел Буковинин. Ранее он занимал пост мэра города Обь.

«Глава региона высоко оценил профессионализм и результаты деятельности экс-мэра города Обь и предложил возглавить крупнейшую инвестиционную площадку региона»,— говорится в сообщении пресс-службы ПЛП о кадровом решении.

Как писал «Ъ-Сибирь», Павел Буковинин возглавил мэрию Оби в 2020 году. В новом конкурсе по отбору кандидатов на этот пост в конце 2025 года он участия не принимал.

Предшественником господина Буковинина на посту гендиректора ПЛП был Александр Петров, назначенный после отставки Андрея Колмакова в августе 2025 года.

