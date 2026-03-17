Концессия для своих

После неудачных попыток создания комплексов переработки отходов (КПО) по концессии с частной компанией и муниципальным предприятием власти Новосибирской области решили заключить аналогичные соглашения с полностью подконтрольными им фирмами. На этот раз концессионерами станут «дочки» «Корпорации развития Новосибирской области», которые должны построить к марту 2029 года два КПО, принимающих суммарно 630 тыс. т мусора в год. По оценке правительства региона, объем инвестиций составит около 32 млрд руб., что на 23 млрд руб. меньше, чем при реализации этих проектов в случае прямого областного бюджетного финансирования. По мнению ряда депутатов законодательного собрания, успех проектов во многом будет зависеть от качества работы будущих менеджеров фирм-концессионеров, но их пока нет.

Власти Новосибирской области решили держать переработку мусора в своих руках

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правительство Новосибирской области представило законодательному собранию проекты концессионных соглашений на 25 лет по строительству и эксплуатации под Новосибирском двух комплексов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО). 17 марта инициативу одобрил профильный комитет регионального парламента — по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

КПО «Левобережный» с объемом переработки 300 тыс. т мусора в год планируется разместить у села Верх-Тула на участке площадью 79,5 га. КПО «Правобережный» на 330 тыс. т — у села Раздольное на 69,8 га. Запустить объекты в эксплуатацию планируется в декабре 2028 года — марте 2029-го. Проектная документация «Левобережного» уже проходит государственные экспертизы. Срок проектирования «Правобережного» не должен превысить 14 месяцев.

Это уже третья попытка областных властей организовать переработку ТКО Новосибирска с помощью концессии. В 2016 году соответствующее соглашение было заключено с входящей в группу «Вис» компанией «Экология—Новосибирск» с объемом инвестиций 6,5 млрд руб. В 2022 году министерство ЖКХ и энергетики региона расторгло соглашение из-за невозможности внести в него существенные изменения.

В 2023-м ведомство заключило два концессионных соглашения с новосибирским МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) о строительстве КПО «Правобережный» и «Левобережный» с общим объемом инвестиций 6,68 млрд руб. Ни один из этих КПО так и не был построен, а в мае 2025 года министерство подало иски к САХ в арбитражный суд региона, который постановил расторгнуть соглашения.

На этот раз концессионерами должны стать зарегистрированные в июне 2025 года ООО «КПО "Правобережный"» и ООО «КПО "Левобережный"». Учредителями фирм выступили две государственные компании — АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АРЖС, 5%). В качестве гендиректора их возглавила Татьяна Эссауленко, в апреле 2023 года досрочно уволившаяся с поста главы администрации поселка Краснообск, а затем назначенная заместителем гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области».

По данным министра ЖКХ и энергетики Евгения Назарова, суммарный объем инвестиций составит уже 28,39 млрд руб. «Окончательный объем капзатрат будет определен по результатам заключения Главгосэкспертизы. Предполагается, что 12,5 млрд руб. будет профинансировано на создание первого этапа. За счет займа ППК “РЭО” планируется привлечь по 10,4 млрд руб. на объект. У КПО “Левобережный” и КПО “Правобережный” есть письма поддержки от РЭО о готовности осуществить льготное финансирование под 7,6% годовых в размере 95% от стоимости объектов c учетом НДС. Если ППК “РЭО” не сможет, то будет применяться банковское финансирование. 1,8 млрд составят собственные средства концессионера (1,6 млрд рублей плюс проценты 311 млн)»,— рассказал он депутатам. Концессионеры получат собственные средства от «Корпорации развития Новосибирской области» в качестве беспроцентного займа, а корпорации, в свою очередь, они будут направлены субсидией из областного бюджета.

Министр экономического развития Светлана Шарпф уточнила, что реализация проекта в полном объеме обойдется при такой схеме в 32 млрд руб. По ее оценке, при прямом же бюджетном финансировании (без механизма концессии) затраты на строительство двух КПО могли бы составить 55 млрд руб.

«У нас есть опыт других концессионных соглашений и зачастую он несет определенный негативный оттенок»,— объяснил, отвечая на вопрос «Ъ-Сибирь», предлагаемое правительством заключение концессионных соглашений с собственными структурами, председатель строительного комитета Олег Подойма («Единая Россия»). По его словам, прямое финансирование из областного бюджета сделало бы невозможным льготное кредитование со стороны РЭО.

Против заключения соглашений депутаты не возражали. Но заместитель председателя комитета, гендиректор АРЖС Ашот Рафаелян (КПРФ) заметил, что многое в качестве реализации проекта зависит от менеджмента компаний-концессионеров, которые пока «созданы лишь номинально». «На уровне менеджмента больше видны те проблемы, которые формируются. Пока это красивая картинка»,— считает он. По словам господина Подоймы, вопросы, связанные с менеджментом проекта, возникли у многих депутатов. Он призвал господина Назарова предоставить больше конкретных данных, касающихся команды управленцев, при презентации проекта на сессии заксобрания.

Впрочем, как сказал Олег Подойма, еще не завершена процедура публичных слушаний по проекту. Как писал «Ъ-Сибирь», ранее жители села Плотниково (1,7 тыс. человек) и соседних дачных обществ неоднократно высказывали свое недовольство планами создания «Правобережного». В декабре 2023 года они записали соответствующее обращение президенту РФ Владимиру Путину, а осенью 2024-го провели митинг, в котором приняло участие около 100 человек. В презентации нового проекта отмечено, что оба участка для КПО находятся вне водоохранных зон и особо охраняемых природных территорий, а расстояние до ближайшей жилой застройки превышает требуемый законодательством 1 км. Так, расстояние до Плотниково составит 4,3 км.

Ближайшая сессия заксобрания назначена на 19 марта. Ее повестка дня еще не утверждена.

Валерий Лавский