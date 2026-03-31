Telegram призвал россиян успеть оплатить Premium-подписку до 1 апреля

Telegram начал рассылать пользователям в России уведомления с предупреждением о возможных трудностях с оплатой Premium-подписки. Мессенджер предлагает со скидкой предоплатить ее на два года, «пока еще сохраняется возможность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В ближайшее время оформить Telegram Premium может стать технически невозможно в вашем регионе. Пока еще сохраняется возможность предоплатить два года подписки со скидкой 57% — всего за 2 990 руб.», — указано в сообщении в чате поддержки Telegram.

10 февраля Роскомнадзор подтвердил замедление Telegram. Российские власти настаивают, что мессенджер отказывается соблюдать законы страны и не ограничивает доступ к запрещенному контенту. Источники РБК сообщали, что мессенджер заблокируют 1 апреля. Telegram-канал Baza писал, что Telegram с этой даты не будет работать на всей территории России. В Роскомнадзоре эту информацию опровергать не стали.