Ограничения ударили по чатам

Малый и средний бизнес готовится подсчитывать убытки от замедления Telegram. На фоне новых ограничений серьезно пострадает коммуникация с клиентами, рассказали собеседники “Ъ FM”. По словам предпринимателей, замедление мессенджера отразится также на скорости рабочих процессов. Источник Forbes на телекоммуникационном рынке утверждает, что снижение трафика в Telegram фиксируется с 9 февраля. Между тем в Роскомнадзоре заявили, что продолжат вводить последовательные ограничения против мессенджера. Меры против сервиса вводятся из-за отказа компании устранить нарушения законодательства, уточнили в ведомстве.

Восстановить клиентский сервис при переходе в другие мессенджеры будет сложно, отмечает основатель «Студии красоты Тимура Бегичева» Тимур Бегичев: «Конечно, для клиентского сервиса, который построен на ботах, на коммуникации, на интеграциях, это очень проблематично. Более того, после ухода WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) не все клиенты перешли в Telegram, а сейчас тут тоже проблемы.

Вопрос не в том, что это ограничивает в общении с двумя-тремя друзьями. Это проблема в общении с массой людей. Посмотрим, какое предложение появится сейчас на рынке: будет ли это Max, "ВКонтакте", сейчас, кстати, очень много людей туда уходит.

Мы будем подстраиваться под тренды, но, естественно, это очень сильно влияет на бизнес. Запись падает, коммуникация нарушается: все отвыкли звонить, интегрировали CRM-системы».

Бизнес пока не понимает, как минимизировать ущерб от новых ограничений, говорит специалист в области логистики одной из московских компаний Константин: «Где-то в начале декабря окончательно заблокировали WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), тогда начался спешный перевод всех рабочих чатов, переписок с контрагентами в Telegram. Это заняло где-то неделю, но некоторые люди продолжали писать в заблокированный мессенджер еще какое-то время, но в целом к середине декабря все стабилизировалось. А сейчас уже блокируют Telegram, и непонятно, что будет дальше.

У нас в компании используется корпоративный мессенджер "Битрикс", но он довольно плох, не очень стабильно работает, плюс там невозможно вести переписку с контрагентами, только внутри компании. Пока каких-то централизованных решений в компании не было. Telegram — это тоже неидеальный инструмент, но пока что работает».

Какие альтернативы Telegram есть на рынке коммуникаций? Об этом “Ъ FM” спросил главного редактора портала Itzine.ru Сергея Кузнецова: «Все мессенджеры, которые начинали завоевывать популярность в России, очень быстро банились на территории страны. Поэтому надеяться на то, что какой-то другой мессенджер получит большую аудиторию, скорее всего, не стоит.

Для бизнеса это в первую очередь потеря медиа-рынка, потому что можно зайти в Telegram и быстро почитать там свежие новости. В общем, я уверен, что текущие новости, которые мы обсуждаем, многие люди узнали именно из Telegram. Бизнес попробует этот канал каким-то образом заместить, работать быстрее на сайтах, и, наверное, люди особенно не заметят потери каких-то Telegram-каналов.

Если говорить про блогеров и рынок рекламы, здесь потери могут быть колоссальные. Как мы знаем, когда заблокировали одну популярную социальную сеть, мы потеряли очень большое количество рекламного рынка, но деньги были перераспределены, в том числе и в Telegram. Люди сейчас, вероятно, перенесут активность на какие-то другие платформы. Рынок есть: тот же "Яндекс Директ", реклама "ВКонтакте", но встают вопросы эффективности и цены».

В августе прошлого года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram. Тогда в ведомстве объяснили ограничения тем, что мессенджером активно пользуются мошенники и террористы. В октябре против Telegram ввели дополнительные ограничения «для противодействия преступникам». О том, как ваш бизнес собирается решать проблему замедления, вы можете рассказать в чат-боте “Ъ FM”.

Леонид Пастернак, Никита Путятин