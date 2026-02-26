РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля

Власти России определились со сроками блокировки Telegram. Меры в отношении мессенджера могут принять уже в первых числах апреля, сообщил РБК источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах.

Два собеседника издания, близких к Кремлю, называют это окончательным решением. Среди причин блокировки Telegram источники указали участившиеся случаи вербовки граждан, включая несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Источники Telegram-канала Baza еще 17 февраля говорили, что мессенджер полностью заблокируют 1 апреля. Мера, уточняли они, будет действовать на всей территории России.

10 февраля Роскомнадзор подтвердил замедление Telegram. Российские власти утверждают, что мессенджер отказывается соблюдать законы страны и не ограничивает доступ к запрещенному контенту. После этого в Telegram стали долго прогружаться тяжелые файлы, голосовые и видео- сообщения. Однако, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, переписки в мессенджере работают стабильно. Также он пообещал, что Telegram не будут блокировать в зоне проведения спецоперации на Украине.

24 февраля «Российская газета» и «Комсомольская правда» сообщили, что основатель Telegram Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). В публикациях отмечалось, что через мессенджер координировался теракт в «Крокус Сити Холле», убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также девяти высокопоставленных российских военнослужащих. Официально в ФСБ, СКР и МВД об уголовном деле в отношении Павла Дурова не заявляли. Бизнесмен назвал ситуацию «печальным зрелищем государства, боящимся собственного народа».