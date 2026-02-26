РКН не отрицает блокировку Telegram с апреля

Роскомнадзору нечего добавить к ранее опубликованной информации по вопросу блокировки Telegram, сообщили «Ъ» в ведомстве. По данным РБК, мессенджер окончательно заблокируют в начале апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Под ранее опубликованной информацией в РКН имеют в виду сообщение от 10 февраля. Тогда в ведомстве сообщили, что продолжат вводить последовательные ограничения против Telegram, пока мессенджер не начнет исполнять российское законодательство.

Согласно сегодняшней информации РБК от нескольких источников во власти, одна из причин полной блокировки Telegram в начале апреля — борьба с вербовкой граждан для совершения противоправных действий. При этом в зоне СВО мессенджер продолжит работать — об этом ранее говорил глава Минцифры Максут Шадаев, и сегодня подтвердил источник РБК.

Начиная с 9 февраля, на плохую работу Telegram стали жаловаться пользователи по всей России. Начали плохо прогружаться документы, видеозаписи и фотографии, сообщения стали доходить с задержкой. На следующий день Роскомнадзор подтвердил, что усилил замедление Telegram. До этого, 13 августа 2025 года, РКН заблокировал звонки в мессенджере, объясняя это борьбой с телефонным мошенничеством.

24 февраля «Российская газета» и «Комсомольская правда» со ссылкой на материалы ФСБ сообщили (официально это не подтверждалось), что действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются по уголовному делу о содействии терроризму (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Суть обвинений — господин Дуров в должной мере не противодействует различным преступлениям, которые совершаются через Telegram. Сам господин Дуров заявил, что это лишь предлог, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram.