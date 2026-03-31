Минтранс рассчитывает продолжить строительство МТК «Север-Юг» в Иране

Российская сторона надеется на продолжение строительства железнодорожного участка Решт-Астара в рамках МТК «Север-Юг» после завершения конфликта в Иране, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

«Мы, конечно, очень надеемся, что у коллег в Иране ситуация благополучно разрешится, потому что они уже огромную часть своих обязательств выполнили. Особенно после встреч наших президентов в Китае в прошлом году мы видим ускорение по динамике»,— сказал господин Никитин в разговоре с «РИА Новости».

Министр отметил, что проект практически готов, а трассировки почти завершены. «Коллегам осталось свою часть обязательств полностью выполнить. Мы со своей стороны готовы приступать к работе, у нас там все для этого есть. Рассчитываем, что по мере нормализации ситуации мы эту работу продолжим»,— добавил он.

МТК «Север — Юг» связывает Санкт-Петербург с индийским портом Мумбаи. Коридор предназначен для внешнеторговых перевозок России со странами Закавказья, Каспийского региона, Ирана, государствами Южной Азии и Персидского залива. Строительство участка железной дороги Решт — Астара должно начаться 1 апреля. Соглашение о его возведении было подписано Россией и Ираном в мае 2023 года.