Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Русский код в российской моде

Как дизайнеры прониклись культурой страны и превратили ее в лейтмотивы коллекций

Необъятные просторы, драматичная история, многонациональный самобытный фольклор — российские дизайнеры увлеклись родной страной всерьез и надолго. На, казалось бы, бесплодном поле вынужденного внимания постепенно выросли искренний интерес, вдохновение, идеи и творчество, принеся современной моде РФ богатый урожай. Создатели коллекций не на шутку втянулись в поиски смыслов и исследование корней, дистанцируясь от легковесных течений fast fashion.

Российский ювелирный бренд Mousson Atelier уверенно переименовывает «украшения» в «будущие семейные сокровища», транслируя посыл: эти изделия создаются для того, чтобы стать основой фамильной коллекции и передаваться из поколения в поколение. Например, серьги-трансформеры из белого золота в прохладной северной гамме. Верх декорирован голубыми аквамаринами барочной формы в обрамлении бриллиантов, а нижняя часть украшения с таитянской жемчужиной съемная. Одно движение — и образ преображается. Ювелирное искусство демонстрирует готовность адаптироваться к жизненным ритмам современных мегаполисов. Нотами сказочного волшебства играют серьги с сапфирами и эмалью из коллекции A'la russe: украшение в форме варежек игриво интерпретирует популярный сюжет снежной русской зимы и новогодних праздников. Авторская ручная роспись цветной эмалью по белому золоту вдохновлена гжельскими мотивами.

В коллекции бренда женской одежды и аксессуаров Radical Chic звучат традиции российского авангарда, элементы знаковых архитектурных сооружений столицы и мотивы сокровищниц царской России. Платок «Красная площадь» — взгляд бренда на сердце Москвы и его архитектурный ансамбль. Интеллектуальный сувенир или стильный повседневный аксессуар — этот строгий платок легко интегрировать практически в любой гардероб, если его посыл созвучен обладательнице.

Принт «Узорочье» представляет зрителю собор Василия Блаженного — храм, рожденный из легенд и мечтаний, который часто называют русской народной сказкой, воплощенной в камне. Его купола — не просто архитектура, а живописный код страны: они смелые, праздничные, нарядные, полные неунывающей энергии. Обрамлением собора стали элементы узорочья — русского архитектурного стиля, сформировавшегося в XVII веке и ставшего ключевым в декоративной культуре допетровской России. Именно эта стилистика впоследствии превратилась в русский вариант барокко. Художники Radical Chic постарались объемно передать замысловатость форм, пышность декора и сложность живописной композиции.

Бренд Koss Koss создает ткани с авторскими принтами, вдохновленными самыми теплыми детскими воспоминаниями. Тираж таких тканей ограничен, а изделия порой существуют только в единичных экземплярах. Принты приковывают внимание с первого взгляда: ироничные, ностальгические и визуально красноречивые «Щелкунчики», «Пионеры», «Неваляшечка», «Юла» и даже «Жигули» живут на стыке бунта и нежности, тепла и ностальгии по детской беззаботности, напоминают о каникулах у бабушки в деревне и первых поездках с папой в его автомобиле.

Ностальгия по советскому детству нашла отражение и в капсульной коллаборации Symptom х Kate Snap. Два самобытных бренда — философский, исследующий эстетику несовершенств Symptom и дерзкий уличный Kate Snap — объединили сложную ювелирную технику и минималистичный дизайн, обратившись к тонкому архетипическому пласту ностальгии по временам олимпийских побед, покорения космоса и гордости за красный флаг. Коллекция состоит из двух изделий-компаньонов. Кольцо-ковер, изготовленное с использованием техники перегородчатой горячей эмали, повторяет сложный узор советского ковра. Подвеска-трубочка — минималистичный свернутый ковер без эмали, с тонким чернением, подчеркивающим рельеф узора.

Коллаборация родилась из личных воспоминаний основателей брендов о детстве, проведенном в панельках, и желания исследовать феномен материальной памяти. «В эпоху перемен и нестабильности многие инстинктивно ищут опору в детстве, в знакомых и теплых образах прошлого. Мы все помним, как перед сном рассматривали замысловатые узоры на ковре, висевшем на стене. Это был наш личный мир, источник фантазий и ощущения уюта. Мы хотели не просто скопировать форму, а заключить в оболочку ювелирного изделия это тепло, эту “материальную память”, превратив аксессуар в личный амулет»,— комментируют создатели.

Бренд аксессуаров Yasna выпустил две линии косметичек с русским характером и кустодиевским флером. Russian chic и Red Russian — два аксессуара рассказывают свои истории праздника, роскоши и любви к себе. Чтобы создать косметички в формате многофункциональных арт-объектов, основательница бренда Мария Соколова в поисках вдохновения погрузилась в мир картин Бориса Кустодиева. «Я думала о его женщинах: сильных, пышущих жизнью. О цветах и фактуре, присущих истинно русскому духу. О празднике, который длится в его полотнах даже в будний день»,— делится размышлениями Мария.

Предыдущая фотография
Radical Chic

Radical Chic

le-Vertige

le-Vertige

Koss Koss

Koss Koss

Koss Koss

Koss Koss

Koss Koss

Koss Koss

Cocoshnick Headdress

Cocoshnick Headdress

Cocoshnick Headdress

Cocoshnick Headdress

Cocoshnick Headdress

Cocoshnick Headdress

«Ветер знает»

«Ветер знает»

Yasna

Yasna

Yasna

Yasna

Следующая фотография
1 / 11

«Ветер знает» — метафоричный бренд, каждая коллекция которого наполнена особым настроением. Игнорировать крат­косрочные тренды — принципиальная позиция основательницы марки Ольги Мельниковой. В коллекции можно найти нетривиальные решения из стежки, например архитектурную и одновременно практичную накидку-болеро, мигрировавшую на подиум из мира балета. Или платье с юбкой А-силуэта и роскошными барочными рукавами, которое транслирует эстетику зрелой, осознанной женственности. Платье легко комплектуется с верхней одеждой в связи с особенностями материала: стежка упругая, держит форму, но легко управляема. В нем не жарко в помещении благодаря циркуляции воздуха и не холодно на улице в межсезонье.

Жакет из элегантной шерсти в елочку с деликатными вкраплениями микропайеток напоминает просторную крестьянскую рубаху, которую можно свободно носить как верхнюю одежду или перехватить поясом. Имперским шиком сияет парка из стеганого бархата — стильная, уютная и объемная. «Антивандальный» бархат, основной материал парки, — роскошно и нарядно. В сочетании с нежнейшей контрастной подкладкой из вискозы он создает богемный образ с оттенками дореволюционного шика.

Чтение исторического кода было бы невозможно без головных уборов. В Cocoshnick Headdress Ольги Рузаковой сумели переосмыслить традиционный головной убор, наделив его современным характером. Дизайнеры искусно и смело экспериментируют с формами, архитектурой и палитрой. «Пирожок» из каракуля — шляпка с богатой историей. Выполнена вручную из натурального меха каракульчи в сером цвете и сочетает в себе ретроэлегантность, универсальность и свежий взгляд на моду. Похожая форма есть в гладком кожаном исполнении. Каноничные ушанки в Cocoshnick Headdress представлены в объемной фактурной ткани и нежных тонах. Отдельного упоминания заслуживают повязки на голову, выполненные вручную из меха норки двух цветов: коричневого и серого. Головной убор напоминает зимнюю версию цветочного венка и создает образ современной городской нимфы.

Предыдущая фотография
Oxioma

Oxioma

Oxioma

Oxioma

Oxioma

Oxioma

Oxioma

Oxioma

Mousson Atelier

Mousson Atelier

Mousson Atelier

Mousson Atelier

Symptom х Kate Snap

Symptom х Kate Snap

Следующая фотография
1 / 7

Oxioma — арт-ювелирный бренд, где украшение становится символом и высказыванием. Основанный в 2018 году выпускницами курса «Ювелирный дизайн» Британской высшей школы дизайна Оксаной Полуэктовой и Марией Лыковой, бренд вырос из творческого союза, основанного на едином чувстве эстетики, смелости и стремлении к поиску новых форм и смыслов.

С самого начала Oxioma стремилась превратить украшение в арт-объект, наполненный не только эстетикой, но и смыслами: это работа на стыке искусства и дизайна, где мифы и культурные коды переводятся на язык современного минимализма, бионики и скульптурных форм. В коллекциях традиция вступает в диалог с авангардом, геометрия со­единяется с органикой, а простота формы раскрывает глубину творческого посыла. Чокер «Росы» — это сочетание классики и графики: натуральный жемчуг, собранный в плотную нить, и подвеска в форме кокошника с серебряными цветами и кап­лями росы. Это не «правильное жемчужное ожерелье», а украшение, которое притягивает взгляды.

Ручная роспись на классических кокошниках бренда делает каждое украшение авторским и неповторимым и позволяет обладателю носить на себе предмет искусства. В маленьком артефакте, создавая мост между прошлым, настоящим и будущим, переплелись разные культуры, традиции и личные воспоминания. Помимо узнаваемых брошей, в коллекции есть кольца в виде кокошника, моносерьги и даже эффектный ободок «Росы» из бронзы, покрытой золотом 999-й пробы.

Бренд le-Vertige выпустил лаковую сумку из натуральной кожи в стиле ранних 2000-х, созданную для тех, кто ставит на броские акценты и уверенность в себе, которая ощущается, как говорится, за версту. Вдохновленная эпохой Y2K-поп-культуры, периодом технологического оптимизма, откровенного гламура и ярких образов, когда сумка служила еще и манифестом настроения, новинка сочетает в себе ностальгию и современную функциональность.

Лаковая мятая поверхность ультраблеска отражает свет и привлекает внимание. Культовая форма baguette, любимица It-girls эпохи нулевых создает вкупе с си­яющей, гламурной фурнитурой эффект «только что со съемки». Этот аксессуар содержит мощный заряд позитивного настроения в духе «у меня все получится».

Мария Блохина

Новости компаний Все