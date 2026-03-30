В Белом доме уточнили порядок допуска нефтяных танкеров на Кубу

Власти США будут принимать решение о допуске танкеров с нефтью на Кубу в каждом отдельном случае, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, США разрешили доставку 100 тыс. т российской нефти на Кубу, «чтобы удовлетворить гуманитарные потребности кубинского народа».

«В политике в отношении санкций не произошло никаких официальных изменений, поэтому можно ожидать, что на Кубу будет направляться больше танкеров»,— сказала госпожа Левитт на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

30 марта Минтранс России сообщил, что танкер «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. т сырой нефти прибыл на Кубу. Это первое судно, доставившее нефть на остров за последние три месяца. После блокады поставок нефти на Кубу со стороны США страна столкнулась с энергетическим кризисом и дефицитом ресурсов. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет препятствовать поставке российской нефти на остров.

