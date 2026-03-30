Российский танкер нашел берега

Российский танкер «Анатолий Колодкин» с 730 000 баррелями сырой нефти на борту почти достиг территориальных вод Кубы, страдающей от энергетической блокады со стороны США. В порт Матансас недалеко от Гаваны судно, вышедшее из Приморска 9 марта, как ожидается, прибудет в понедельник вечером или во вторник утром. Это будет первый танкер с нефтью, прорвавшийся к Кубе за минувшие три месяца, после того как США вынудили Венесуэлу и Мексику отказаться от поставок энергоносителей на остров. По сообщениям американских СМИ, власти США решили не пытаться перехватить российское судно.

Судя по сервису отслеживания судов Marine Traffic российский танкер «Анатолий Колодкин» уже почти у южного берега Кубы. Судно идет со скоростью 12 узлов и, как ожидается, прибудет в порт Матансас на севере Кубы в понедельник (или во вторник утром). Еще несколько дней назад в качестве порта назначения судно указывало Атлантис в США (штат Флорида), но с воскресенья в его карточке говорится о глубоководном порте Матансас, где расположен крупнейший нефтяной терминал Кубы.

«Анатолий Колодкин» идет под российским флагом и без военного сопровождения.

Боевой корабль Военно-морского флота России (по сообщениям СМИ, это был корвет «Сообразительный») эскортировал судно через Ла-Манш, но после выхода в Атлантику танкер далее пошел сам. Сообщается, что судно везет на Кубу около 730 000 баррелей сырой нефти марки Urals.

Танкер назван в честь Анатолия Лазаревича Колодкина (1928–2011) — выдающегося российского юриста морского права, доктора юридических наук, профессора Московской государственной юридической академии, судьи Международного Трибунала ООН по морскому праву (Гамбург), члена Международного Постоянного Арбитражного Суда (Гаага). С 2024 года судно, принадлежащее крупнейшей судоходной компании России «Совкомфлот», находится под санкциями США, Британии и Евросоюза.

Хорхе Пинон, эксперт по энергетике из Техасского университета, сказал, что маловероятно, что США попытаются перехватить российский танкер на данном этапе. «Как только судно войдет в кубинские воды, для США становится практически невозможным остановить его»,— пояснил он изданию Economic Times. Ранее ряд СМИ сообщали о повышенной активности американских военных судов близ территориальных вод Кубы.

Газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США в ночь на понедельник сообщила, что американские власти решили не перехватывать российское судно и дать ему достичь цели.

«У береговой охраны США в регионе есть два катера, которые могли бы попытаться перехватить российский танкер. Однако администрация Трампа не отдавала приказ этим судам действовать, по словам американского чиновника, проинформированного по этому вопросу,— говорится в статье.— По словам чиновника, за исключением приказов, предписывающих иное, береговая охрана планировала разрешить танкеру зайти в территориальные воды Кубы во второй половине дня в воскресенье (по местному времени — «Ъ»)». Причину, по которой власти США решили не мешать поставке большой партии российской нефти на Кубу, изданию узнать не удалось.

Куба, которую США пытаются удушить экономически с целью смены ее политического режима, остро нуждается в энергоресурсах. После того, как власти США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и начали оказывать усиленное давление на Мексику, поставлявших кубинцам нефть, остров оказался в энергетической блокаде. Из-за этого на Кубе в последние недели было уже несколько продолжительных блэкаутов.

«За три месяца ни один танкер не пришвартовался на Кубе. Это означает три месяца без дизельного топлива, мазута, бензина, авиационного топлива или сжиженного природного газа»,— заявил на днях журналистам в Гаване заместитель министра энергетики Кубы Арджелио Абад. По его словам, США приняли решение преобразовать многолетнюю торговую блокаду в «энергетическую блокаду максимальной интенсивности». «Это означает, что они ужесточили меры в отношении наших постоянных поставщиков, усилили слежку за нашими судами в открытом море и оказывают давление на судоходные компании, страховщиков и финансовых посредников, чтобы они не вели дела с Кубой»,— пояснил Арджелио Абад.

Постепенно ухудшающаяся энергетическая, экономическая и гуманитарная ситуация на острове вынудила власти Кубы пойти на переговоры с США, о чем стало известно в середине марта. Тогда же в американские СМИ просочилась информация о плане по «дружественному захвату» власти в стране: высказывалось предположение, что в Вашингтоне рассчитывают сменить президента Мигеля Диаса-Канеля на внука экс-президента Рауля Гильермо Родригеса Кастро. При этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что верит, что ему «выпадет честь взять Кубу». «Думаю, я смогу сделать с ней все, что захочу. Это крайне ослабленная страна»,— сказал он. Кубинские же власти предупреждают, что любая попытка внешней агрессии в отношении их страны «столкнется с неприступным сопротивлением».

Российской нефти Кубе хватит на несколько недель, возможно на месяц.

Директор ПИР-Центра Владимир Орлов, находящийся сейчас в Гаване, в своем блоге на сайте организации пишет, что танкер на острове очень ждут.

Ранее в Кремле не стали подробно отвечать на вопрос журналистов об отправке к Кубе российского танкера. «Я вам могу сказать, что мы находимся в постоянной связи с кубинским руководством, с нашими кубинскими друзьями,— сказал представителями СМИ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.— И мы, действительно, обсуждаем с ними возможные варианты оказания помощи Кубе в той сложной ситуации, в которой она оказалась».

Елена Черненко